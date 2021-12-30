《美元走勢－羅明立》美匯初步支持位在９５﹒５０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒１６ １１５﹒２１ １１４﹒９８

歐元╱美元 １﹒１３１６ １﹒１３６０ １﹒１３１５

英鎊╱美元 １﹒３４７０ １﹒３５９５ １﹒３４６９

美元╱瑞郎 ０﹒９１６９ ０﹒９１７１ ０﹒９１３５

美元╱港元 ７﹒７９８５ ７﹒７９９１ ７﹒７９６０

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《美元走勢》星期三（２９日）美匯指數先升後跌，失守９６關口。全球單日新增確診數字

連續兩日超過１００萬例，但市場似乎對此無感，美國道瓊斯指數再創新高，加上油價受庫存減

少的刺激而升至７７美元以上，反映風險胃納不錯。美匯初步支持位在９５﹒５０，亦是５０天

線所在，應有一定承接。若失守則有可能要下試９５或９４﹒５０。如參考２０１４年伯南克的

收水行動，美元在該年年中開始大幅上升，因此美元中線仍然可看高一線。

近期油價上升對加元有支持，美元兌加元由接近１﹒３０回落，曾經在１﹒２７５０前喘定

，若短線未能重上１﹒２８５０以上，可能要下探１﹒２６５０。歐元昨日高見１﹒１３７０，

５０天線在１﹒１３８０，會有一定阻力，重上１﹒１４之前仍可高位做空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６５ １﹒１２５０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７２６０ ０﹒７１６０ ０﹒７３００

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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