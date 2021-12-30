【賣地計劃】發展局下午４時３０分就新一季賣地計劃見傳媒

《經濟通通訊社３０日專訊》發展局局長黃偉綸今日下午４時３０分就明年１月至３月賣地
計劃會見傳媒。
行政長官林鄭月娥今早回顧２０２１年工作時透露，當局將於下午公布在賣地條款內加入單
位面積下限的建議，又透露因應「房住不炒」的理念，將推出的居屋及綠置居將會收緊轉讓限制
。
（ｂｉ）
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