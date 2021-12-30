【恒大困局】恒大部分債券持有人尚未收到周二到期應付美元債利息

《經濟通通訊社３０日專訊》中國恒大（０３３３３）兩只美元債券的部分持有人表示，並

未在周二付息日收到債券利息。早前恒大對其他離岸債券亦未能按時兌付利息。

恒大２０２３年到期票息７﹒５％債券應付利息５０４０萬美元、２０２５年到期票息

８﹒７５％票據應付利息２﹒０４８億美元。據《彭博》見到的債券發行文件顯示，恒大債券利

息到期後有３０天的寬限期，如果寬限期內依然未能兌付，將宣布發生違約。（ｓｌ）

