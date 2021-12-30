  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2021 09:48

【恒大困局】恒大部分債券持有人尚未收到周二到期應付美元債利息

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國恒大（０３３３３）兩只美元債券的部分持有人表示，並
未在周二付息日收到債券利息。早前恒大對其他離岸債券亦未能按時兌付利息。
　　恒大２０２３年到期票息７﹒５％債券應付利息５０４０萬美元、２０２５年到期票息
８﹒７５％票據應付利息２﹒０４８億美元。據《彭博》見到的債券發行文件顯示，恒大債券利
息到期後有３０天的寬限期，如果寬限期內依然未能兌付，將宣布發生違約。（ｓｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/12/2021
【虛幣世界】因期權將到期比特幣續挫，NEAR隔晚大幅抽升
中國故事29/12/2021
《神州經脈》中美爭拗擴至外太空　兩日大放水滬指仍失三千六
財經熱話29/12/2021
京東加碼回購大行唱好　惟騰訊減持影響未消跌勢持續
FOCUS29/12/2021
【FOCUS】「相互寶」烏托邦謝幕　螞蟻如意算盤再遇挫
財經熱話29/12/2021
小米發布新機　豪言三年內超越蘋果做世一　惟股價弱勢持續
市場動向29/12/2021
招商永隆銀行榮獲「香港綠色和可持續金融大獎2021」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金