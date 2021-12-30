【夜期時段】１月期指最新報２３０９９點，跌４３點，低水１３點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，１月期指在夜期時段開市報２３１３８點，跌

４點，高水２６點，最新報２３０９９點，跌４３點，低水１３點，合約成交２１０張。

１月國指期貨在夜期時段開市報８１１６點，跌６點，高水２０點，最新報８０９９點，跌

２３點，高水３點，合約成交４８１張。

