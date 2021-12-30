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30/12/2021 17:33

【夜期時段】１月期指最新報２３０９９點，跌４３點，低水１３點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，１月期指在夜期時段開市報２３１３８點，跌
４點，高水２６點，最新報２３０９９點，跌４３點，低水１３點，合約成交２１０張。
　　１月國指期貨在夜期時段開市報８１１６點，跌６點，高水２０點，最新報８０９９點，跌
２３點，高水３點，合約成交４８１張。

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