【賣地計劃】黃偉綸：重新招標的東涌商用地在條件上有作出調整

《經濟通通訊社３０日專訊》發展局公布，下季度政府將重新招標東涌５７區商用地，涉
１２萬平方米總樓面面積。過去該地皮曾經流標，局長黃偉綸表示，今次政府在該地皮的條件上
亦有作出調整。例如在過往商場及辦公室的比例中，辦公室會較高，而今次中標發展商可以在比
例分配上更多選擇。
他又指，目前不會對地皮有否流標的可能性作出猜測，惟對每一個推出的地皮樂觀有信心。
（ｓｌ）
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