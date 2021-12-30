  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2021 12:19

林鄭：不評論立場新聞拘捕行動，西方政府官員言論踐踏法治

　　《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官林鄭月娥表示，不評論警方昨日就立場新聞的拘捕行
動，認為不應把警方的執法行動與新聞自由拉上關係，警方根據法律行動，與遏制新聞自由無關
，亦指有西方媒體在不掌握證據的情況下妄下定論，包括某政府的高級官員，認為其言論踐踏法
治。
　　她表示，是次行動不是整頓反對派媒體的行為，而是一次基於法律依法去執法，自稱第四權
的傳媒亦不能凌駕法律，同樣受到制約。（ｂｎ）（ｚｚ）
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS30/12/2021
【FOCUS】商湯上市一鳴驚人　引領趨勢惟盈利成挑戰
財經熱話30/12/2021
三新股掛牌各領風騷　商湯曾急升逾兩成　專家點睇?
中國故事30/12/2021
【回顧展望－人仔硬淨】升浪已完？三大因素影響人幣走勢（附表列各大行明年預測）
中國故事30/12/2021
【回顧展望－人仔硬淨】貿易暢旺海量結匯湧　人幣中間價年漲2%
大行報告30/12/2021
【大行炒D乜】大和叫Buy　賭股買得過？
開市Good Morning30/12/2021
林家亨：港股明年受惠資金回流　商湯基本面優宜長揸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金