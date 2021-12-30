林鄭：不評論立場新聞拘捕行動，西方政府官員言論踐踏法治

《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官林鄭月娥表示，不評論警方昨日就立場新聞的拘捕行

動，認為不應把警方的執法行動與新聞自由拉上關係，警方根據法律行動，與遏制新聞自由無關

，亦指有西方媒體在不掌握證據的情況下妄下定論，包括某政府的高級官員，認為其言論踐踏法

治。

她表示，是次行動不是整頓反對派媒體的行為，而是一次基於法律依法去執法，自稱第四權

的傳媒亦不能凌駕法律，同樣受到制約。（ｂｎ）（ｚｚ）



