匯控（００００５）獲上海銀保監局批准全資擁有其在國內壽險公司

《經濟通通訊社３０日專訊》匯控（００００５）公布，其旗下間接全資子公司匯豐保險（

亞洲）今日宣布獲中國銀行保險監督管理委員會上海監管局批准，全資擁有匯豐人壽保險有限公

司。交易完成後，匯豐人壽將成為匯豐在內地的全資控股子公司。

匯豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，拓展匯豐集團保險業務對於實現成為亞洲領先的財富

管理機構的策略目標至關重要。

匯豐人壽總部設於上海，目前在內地１０個主要城市開展業務，包括上海、北京、天津、杭

州、廣州、深圳、佛山、東莞、珠海及中山。公司於２００９年成立，目前為客戶提供包括年金

、終身壽險、危疾、投資相連產品在內的全面的保險解決方案。

匯豐表示，除了全資擁有匯豐中國人壽外，該行繼續投資其在中國內地包括聆峰創投計劃在

?的保險業務。在２０２０年７月，匯豐已通過聆峰創投計劃推出全新的私人財富規劃業務，為

中國內地客戶提供獨特且符合客戶需求的理財方案。接近７００名使用數碼設備的財富規劃師已

在北京、廣州、上海、杭州和深圳展開工作，匯豐的目標是到２０２５年總共招聘多達３０００

名財富規劃師。

匯豐提及，銳意在２０２５年成為亞洲首屈一指的財富管理機構，亞洲佔匯豐全球財富管理

結餘１﹒６萬億美元的約一半總額，以及及集團財富管理收入的近６５％。２０２１年中期業績

報顯示，匯豐保險全球業務的利潤佔財富管理和個人銀行業務利潤的三分之一左右，佔集團利潤

的１２％。（ｂｎ）

