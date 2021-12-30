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即市新聞

30/12/2021 16:31

《小傳日記》三隻新股都收高，下年續炒ＩＰＯ？

　　《小傳日記》嚟到今年最後一個期結日，結果大市都係「有波幅無升幅」，好在都無跌幅，
繼續牛皮，不過出乎意料，今年以來大多數ＩＰＯ都炒唔起，但係今日壓軸敲鑼嘅三隻新股就一
齊跑出，唔使承受首日即破發之苦，已經標青過今年唔少新股。
　　最觸目就一定要講商湯（０００２０），臨門一腳煞停上市，然後極速重啟ＩＰＯ趕得切今
年內上，估唔到噚日暗盤收低，但係今日就重振聲勢，高見４﹒７４銀，較招股價３﹒８５銀升
兩成三，每手可以賺８９０銀，不過事隔大半日都回番唔少，好在最尾力保升幅，收報４﹒１３
銀，升７﹒２７％。
　　不過講表現，隻泉峰（０２２８５）就靚仔得多，高收之餘全日買盤強勁，噚日暗盤已經收
高超過一成六，今日新股當旺，仲食正鋰電材料加價利好消息，以招股上限４３﹒６定價計，今
日收報５６﹒００銀，高招股價超過兩成八！隻聖諾－Ｂ（０２２５７）雖然係今年表現唔太好
嘅Ｂ仔股，但係都成功高收一成八，收報７７﹒９０銀。
　　今年ＩＰＯ嘅集資總額就有３２３７億銀，雖然堆新股上市後表現麻麻，但有「孖屐」人士
就估計下年ＩＰＯ集資額都係咁上下，大概３３００億銀，睇嚟ＩＰＯ孖屐都未至於太灰。尤其
今日三隻ＩＰＯ都表現「省鏡」，下年ＩＰＯ都可以憧憬吓，請請！
　
　　　　　　　　　　　　表列今日新股表現
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　較招股價（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　　４﹒１３元　　升７﹒２７％
　　泉峰控股（０２２８５）　　　５６﹒００元　升２８﹒４４％
　　聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）　７７﹒９０元　升１８﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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