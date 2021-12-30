《小傳日記》三隻新股都收高，下年續炒ＩＰＯ？

《小傳日記》嚟到今年最後一個期結日，結果大市都係「有波幅無升幅」，好在都無跌幅，

繼續牛皮，不過出乎意料，今年以來大多數ＩＰＯ都炒唔起，但係今日壓軸敲鑼嘅三隻新股就一

齊跑出，唔使承受首日即破發之苦，已經標青過今年唔少新股。

最觸目就一定要講商湯（０００２０），臨門一腳煞停上市，然後極速重啟ＩＰＯ趕得切今

年內上，估唔到噚日暗盤收低，但係今日就重振聲勢，高見４﹒７４銀，較招股價３﹒８５銀升

兩成三，每手可以賺８９０銀，不過事隔大半日都回番唔少，好在最尾力保升幅，收報４﹒１３

銀，升７﹒２７％。

不過講表現，隻泉峰（０２２８５）就靚仔得多，高收之餘全日買盤強勁，噚日暗盤已經收

高超過一成六，今日新股當旺，仲食正鋰電材料加價利好消息，以招股上限４３﹒６定價計，今

日收報５６﹒００銀，高招股價超過兩成八！隻聖諾－Ｂ（０２２５７）雖然係今年表現唔太好

嘅Ｂ仔股，但係都成功高收一成八，收報７７﹒９０銀。

今年ＩＰＯ嘅集資總額就有３２３７億銀，雖然堆新股上市後表現麻麻，但有「孖屐」人士

就估計下年ＩＰＯ集資額都係咁上下，大概３３００億銀，睇嚟ＩＰＯ孖屐都未至於太灰。尤其

今日三隻ＩＰＯ都表現「省鏡」，下年ＩＰＯ都可以憧憬吓，請請！



表列今日新股表現

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股份（編號） 現價（元） 較招股價（％）

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商湯（０００２０） ４﹒１３元 升７﹒２７％

泉峰控股（０２２８５） ５６﹒００元 升２８﹒４４％

聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７） ７７﹒９０元 升１８﹒２１％

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