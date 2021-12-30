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30/12/2021 16:04

《真知灼見－溫灼培》「貨幣互換機制」如何助人民幣國際化

　　《真知灼見》經歷了１９９７年亞洲金融風暴及２００８年美國次按危險，不少新興國家意
識到他們的貨幣是多麼脆弱，多麼容易受到國際大環境變化帶來衝擊。而在上述兩大金融事件中
不難發現人民幣匯價卻表現得相當穩定。加上中國作為世界工廠，人民幣在中國又可購買到大量
物資。因而過去不少新興國家也樂於與中國達成貨幣互換協議。
　
＊甚麼是貨幣互換協議？＊
　
　　所謂貨幣互換協議，是於簽署協議當刻雙方定立一個固定兌換價，這價格通常是該刻的雙方
匯率水平，並再定下一個協議年期，通常是數年。假使在這個協議期間國際上沒有重大事故發生
，基本上這個協定是不會被啟動。協議到期後，雙方可再以新的匯率及年期定下另一個協議。假
使期間某新興國出現了動盪，其貨幣出現大跌，就如近期發生於土耳其的情況。由於土耳其的美
元儲備已所剩無幾，土耳其里拉在國際上又沒有多少生產商願意接納，使土耳其買不到其所需物
資。這時候土耳其便可行使與中國的貨幣互換機制，以協議定下當天的固定匯率，提取協議下的
人民幣數量，並於國際間利用人民幣購買其所需物資，以渡過燃眉之急。
　
＊機制如何能助人民幣國際化？＊
　
　　聽到這裡大家會想，土耳其里拉現已大幅貶值，為何中國仍願意維持原先協議，以里拉未貶
值前水平讓其兌換人民幣？一點必須明白，按這協議中國並沒損失。當協議到期時，中國亦可以
從手中接收到的里拉，按協定匯率向土耳其索償同等數量的人民幣。除非當協議到期限時，土耳
其經濟已大幅改善，且里拉匯率又已大幅提升，否則土耳其是沒辦法能在國際市場上，以貶了值
的里拉去換來大量人民幣償還予中國。這時候就只有兩個可能性。其一是，土耳其要把大量土產
賣予中國，並在銷售中收取人民幣，而非美元，並以賺來的人民幣作償還。這一來便有望打破一
般國家慣性，在國際貿易上只願意收取美元的做法。有關轉變或可有助日後人民幣國際化。
　　又或者如土耳其沒甚麼可賣給予中國，賺不到其所需的人民幣作為償還，土耳其便可能要開
放其國內市場讓中國企業資金進入投資。此舉土耳其亦能接收到大量人民幣作償還之用。這情況
下也可助人民幣在國際上走出去，不用再借助美元作為國際間投資的渠道。
　　所以，當現今疫情仍在環球肆虐之際，倘聯儲局明年仍要開始加息使新興市場經濟雪上加霜
，導致一個又一個新興市場貨幣大幅貶值。這反而利人民幣國際化，並利人民幣長遠走強。據了
解，土耳其是有與中國達成貨幣互換機制的國家，現就讓我們觀察事態發展，及後還會有多少新
興國家出問題需要啟動與人民幣的貨幣互換機制。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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