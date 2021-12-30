《真知灼見－溫灼培》「貨幣互換機制」如何助人民幣國際化

《真知灼見》經歷了１９９７年亞洲金融風暴及２００８年美國次按危險，不少新興國家意

識到他們的貨幣是多麼脆弱，多麼容易受到國際大環境變化帶來衝擊。而在上述兩大金融事件中

不難發現人民幣匯價卻表現得相當穩定。加上中國作為世界工廠，人民幣在中國又可購買到大量

物資。因而過去不少新興國家也樂於與中國達成貨幣互換協議。



＊甚麼是貨幣互換協議？＊



所謂貨幣互換協議，是於簽署協議當刻雙方定立一個固定兌換價，這價格通常是該刻的雙方

匯率水平，並再定下一個協議年期，通常是數年。假使在這個協議期間國際上沒有重大事故發生

，基本上這個協定是不會被啟動。協議到期後，雙方可再以新的匯率及年期定下另一個協議。假

使期間某新興國出現了動盪，其貨幣出現大跌，就如近期發生於土耳其的情況。由於土耳其的美

元儲備已所剩無幾，土耳其里拉在國際上又沒有多少生產商願意接納，使土耳其買不到其所需物

資。這時候土耳其便可行使與中國的貨幣互換機制，以協議定下當天的固定匯率，提取協議下的

人民幣數量，並於國際間利用人民幣購買其所需物資，以渡過燃眉之急。



＊機制如何能助人民幣國際化？＊



聽到這裡大家會想，土耳其里拉現已大幅貶值，為何中國仍願意維持原先協議，以里拉未貶

值前水平讓其兌換人民幣？一點必須明白，按這協議中國並沒損失。當協議到期時，中國亦可以

從手中接收到的里拉，按協定匯率向土耳其索償同等數量的人民幣。除非當協議到期限時，土耳

其經濟已大幅改善，且里拉匯率又已大幅提升，否則土耳其是沒辦法能在國際市場上，以貶了值

的里拉去換來大量人民幣償還予中國。這時候就只有兩個可能性。其一是，土耳其要把大量土產

賣予中國，並在銷售中收取人民幣，而非美元，並以賺來的人民幣作償還。這一來便有望打破一

般國家慣性，在國際貿易上只願意收取美元的做法。有關轉變或可有助日後人民幣國際化。

又或者如土耳其沒甚麼可賣給予中國，賺不到其所需的人民幣作為償還，土耳其便可能要開

放其國內市場讓中國企業資金進入投資。此舉土耳其亦能接收到大量人民幣作償還之用。這情況

下也可助人民幣在國際上走出去，不用再借助美元作為國際間投資的渠道。

所以，當現今疫情仍在環球肆虐之際，倘聯儲局明年仍要開始加息使新興市場經濟雪上加霜

，導致一個又一個新興市場貨幣大幅貶值。這反而利人民幣國際化，並利人民幣長遠走強。據了

解，土耳其是有與中國達成貨幣互換機制的國家，現就讓我們觀察事態發展，及後還會有多少新

興國家出問題需要啟動與人民幣的貨幣互換機制。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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