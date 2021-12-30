《保險智衛－余栢堅》及早計劃，積極開展２０２２

《保險智衛》由２０１９年底發現第一宗新型冠狀病毒開始，眨眼已超過兩年。面對病毒不

斷變異，疫情似乎難於短時間內顯著緩和，香港市民處於努力維持「新常態生活」及經濟隨時受

疫情影響的不明朗狀況下，新一年可如何部署？



＊制定理財計劃，穩紮財務基礎＊



穩固的財務基礎基本上可助你渡過人生中各種風浪，無論外在環境如何變遷，財務策劃的重

要原則基本不變，例如要量入而出、盡早利用適合的財務工具管理財務風險，並達到資本增值等

等。只要擬定計劃時深思熟慮自己的中長線需要，盡量按照所計劃的執行，避免受短暫的負面環

境或情緒影響而自亂陣腳，這樣就能讓自己在風浪中站得較穩。



＊生日前後投保，保費有分別？＊



你有否計算過你的新年願望有多少結果成真？有時並非所願的無法實現，而是還未認真付諸

行動。時間因素對理財計劃非常重要，以保障來說，若選購一些保費不會隨投保人年齡增加的計

劃如固定年期及保費額度的分紅儲蓄人壽保險計劃，越早投保就可將保費鎖定在較年輕時的保費

；若投保一些保費會隨通脹有所遞增的計劃如醫療保險，及早投保亦可以較低保費開始獲得保障

。

值得留意的是，各保險公司用以計算投保人年齡的方法或有所不同，較常見的有保單生效日

的下次生日年齡（ａｇｅ ｏｆ ｎｅｘｔ ｂｉｒｔｈｄａｙ）、最接近保單生效日的生日年

齡（ａｇｅ ｏｆ ｎｅａｒｅｓｔ ｂｉｒｔｈｄａｙ），或保單生效日時的實際年齡

（ａｃｔｕａｌ ａｇｅ）。不論以何種方式計算年齡，目的都是反映該時期實際需要繳交的保

費。以人壽保障或危疾保障為例，年齡越輕，需繳付的保費會較低。投保時客戶只須提供出生日

期，保險公司便會準確計算出投保年齡，無須客戶費心。人壽保障或危疾保障一般年齡回溯期為

３至６個月不等，如被保人剛渡過生日，可於投保時申請回溯至上一個年齡以享較低保費。

以儲蓄保險來說，越早開始、儲蓄期越長，複息效應越明顯，讓投保人能及早累積財富，為

未來生活作準備。要制定一個合適的財務計劃並不困難，更重要的是要落實執行，避免半途而廢

，自然輕鬆達到理財目標。新一年祝願大家願望成真，有個健康、愉快並豐盛的２０２２年！

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》



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