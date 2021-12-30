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即市新聞

30/12/2021 12:00

《保險智衛－余栢堅》及早計劃，積極開展２０２２

　　《保險智衛》由２０１９年底發現第一宗新型冠狀病毒開始，眨眼已超過兩年。面對病毒不
斷變異，疫情似乎難於短時間內顯著緩和，香港市民處於努力維持「新常態生活」及經濟隨時受
疫情影響的不明朗狀況下，新一年可如何部署？

＊制定理財計劃，穩紮財務基礎＊

　　穩固的財務基礎基本上可助你渡過人生中各種風浪，無論外在環境如何變遷，財務策劃的重
要原則基本不變，例如要量入而出、盡早利用適合的財務工具管理財務風險，並達到資本增值等
等。只要擬定計劃時深思熟慮自己的中長線需要，盡量按照所計劃的執行，避免受短暫的負面環
境或情緒影響而自亂陣腳，這樣就能讓自己在風浪中站得較穩。

＊生日前後投保，保費有分別？＊

　　你有否計算過你的新年願望有多少結果成真？有時並非所願的無法實現，而是還未認真付諸
行動。時間因素對理財計劃非常重要，以保障來說，若選購一些保費不會隨投保人年齡增加的計
劃如固定年期及保費額度的分紅儲蓄人壽保險計劃，越早投保就可將保費鎖定在較年輕時的保費
；若投保一些保費會隨通脹有所遞增的計劃如醫療保險，及早投保亦可以較低保費開始獲得保障

　　值得留意的是，各保險公司用以計算投保人年齡的方法或有所不同，較常見的有保單生效日
的下次生日年齡（ａｇｅ　ｏｆ　ｎｅｘｔ　ｂｉｒｔｈｄａｙ）、最接近保單生效日的生日年
齡（ａｇｅ　ｏｆ　ｎｅａｒｅｓｔ　ｂｉｒｔｈｄａｙ），或保單生效日時的實際年齡
（ａｃｔｕａｌ　ａｇｅ）。不論以何種方式計算年齡，目的都是反映該時期實際需要繳交的保
費。以人壽保障或危疾保障為例，年齡越輕，需繳付的保費會較低。投保時客戶只須提供出生日
期，保險公司便會準確計算出投保年齡，無須客戶費心。人壽保障或危疾保障一般年齡回溯期為
３至６個月不等，如被保人剛渡過生日，可於投保時申請回溯至上一個年齡以享較低保費。
　　以儲蓄保險來說，越早開始、儲蓄期越長，複息效應越明顯，讓投保人能及早累積財富，為
未來生活作準備。要制定一個合適的財務計劃並不困難，更重要的是要落實執行，避免半途而廢
，自然輕鬆達到理財目標。新一年祝願大家願望成真，有個健康、愉快並豐盛的２０２２年！
《富衛香港及澳門首席產品總監　余栢堅》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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