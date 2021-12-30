《投資原理－陳榮達》國策重點支持，發掘Ａ股風電行業投資機遇

《投資原理》２０２１年即將進入尾聲，港股呈現先高後低走勢，在面對聯儲局收水、疫情

反復、中美博弈、調控政策，以及供應鏈瓶等因素，全年表現未如理想。然而，Ａ股全年表現雖

說不上相當亮麗，累升不足半成，但已大大跑贏港股。由於Ａ股市場中擁有更多受惠政策支持的

股份，例如新能源行業，隨著國內綠色產能規模不斷擴大，當中有不少投資機遇值得發掘。

今年中國股票市場因監管政策，以及經濟下行壓力加大而經歷不少波動，但隨著互聯網、房地產

及教育行業於今年已面臨一輪整頓，市場亦已大致消化監管因素，因此即使預期調控政策仍會持

續出台，相信不會如２０２１年般大幅影響市場表現。中國經濟增長放緩壓力仍然存在，當局早

前又已開始推出針對性寬鬆政策，信貸供應逐漸增加，穩增長主調已成為市場的主要共識，預料

明年政策趨向正面。由於Ａ股市場中受惠於針對性措施的行業之比重偏高，料將更直接受惠於國

內經濟復甦。



＊北向資金連續１２個月錄得淨流入＊



隨著Ａ股近年獲納入ＭＳＣＩ及富時羅素等全球重要指數，顯示Ａ股已成為國際資金的重要

組成部分。據中金最新發布的研究報告顯示，年初至今北向資金已連續１２個月錄得淨流入，今

年度的淨買入額更創開通以來新高。截至上周四（２３日），年內北向資金流入共計４１７５億

元（人民幣．下同），累計淨流入達１﹒６萬億元，反映中國資產在國際上的吸引力正不斷提升

。中金又指，中國資本市場進一步開放，Ａ股中又具有不少成長性較好且估值吸引的股份，有望

繼續吸引外資流入。

Ａ股市場上不乏獲政策支持的行業，隨著減碳已成為全球多國的共識，除電動車外，風電及

光伏均是符合目前中國發展趨勢的行業。事實上，新能源行業獲不少政策支持，國務院於上月底

宣布，要加快發展綠色金融，支持碳達峰碳中和行動及技術研究。另外，中央於於２０２０年９

月設定了減排目標，目標於２０３０年前，國內生產總值（ＧＤＰ）二氧化碳排放將較２００５

年下降６５％以上，意味新能源發電會成為國家發展重點。



＊海上風電發電量較陸上風電優勝＊



據國家能源局早前發布，截至今年１１月底止，風電裝機容量約３億千瓦，按年增加２９％

。據能源和自然資源諮詢公司伍德麥肯茲預測，中國風電裝機容量將達到６﹒８９億千瓦，佔全

球風電市場份額約６７％。事實上，中國的海岸線長達１﹒８萬公里，海上風能資源相當豐富。

與陸上風電相比，海上風電的前期投入成本較大，但由於海上風速更穩定，發電時間長，其發電

量表現一向較陸上風電理想。

雖然中央近年逐步取消對風電項目的補貼，開展風電項目競爭性上網等政策措施，但此舉有

助提高國內風電產業鏈的上下游技術，例如葉片採用碳纖維物料，國產轉用軸承崛起等，長遠而

言可降低發電成本。在技術升級及風電裝機容量不斷提高的背景下，Ａ股風電設備板塊今年以來

錄得亮麗表現，個別股份更錄得超過八成的升幅。風電作為國策重點支持的行業，未來發展空間

相當樂觀。《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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