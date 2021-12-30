【聚焦人幣】人幣中間價升６１點子終結兩連跌，報６﹒３６７４

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７４，

較上個交易日升６１點子，止步兩連跌，創１２月２３日以來一周新高，上個交易日報

６﹒３７３５。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３６７４ －６１﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２２４２ ＋１４２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５３６２ －１７９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１６５ －８﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５８５４ ＋２４５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６１５９ ＋７３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４９３ ＋１１７﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７０８４ ＋２４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９５９３ ＋１０１﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９７６８ ＋３７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６１ ＋１﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒６１２３ ＋４５３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０３３ ＋３３５﹒００

１人民幣╱韓元 １８６﹒０５００ －３２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

