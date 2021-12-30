【聚焦人幣】人幣中間價升６１點子終結兩連跌，報６﹒３６７４

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７４，
較上個交易日升６１點子，止步兩連跌，創１２月２３日以來一周新高，上個交易日報
６﹒３７３５。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３６７４ －６１﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒２２４２ ＋１４２﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒５３６２ －１７９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１６５ －８﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５８５４ ＋２４５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６１５９ ＋７３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４９３ ＋１１７﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７０８４ ＋２４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９５９３ ＋１０１﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９７６８ ＋３７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６１ ＋１﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒６１２３ ＋４５３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０３３ ＋３３５﹒００
１人民幣╱韓元 １８６﹒０５００ －３２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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