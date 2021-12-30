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30/12/2021 09:22

【聚焦人幣】人幣中間價升６１點子終結兩連跌，報６﹒３６７４

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６７４，
較上個交易日升６１點子，止步兩連跌，創１２月２３日以來一周新高，上個交易日報
６﹒３７３５。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３６７４　　－６１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２２４２　＋１４２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５３６２　－１７９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１６５　　　－８﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５８５４　＋２４５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６１５９　　＋７３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４９３　＋１１７﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７０８４　　＋２４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９５９３　＋１０１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９７６８　　＋３７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５６１　　　＋１﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒６１２３　＋４５３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５０３３　＋３３５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８６﹒０５００　　－３２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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