《鍾之日記》商湯首掛有驚喜，恒大再瀉債務湧

《鍾之日記》１２月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚道指與標指再創新高，但中概股跑輸。港股今年最後一個期指結算日續欠北水下反覆靠

穩，惟坐穩１０天線（約２３１０２）之上。恒指高開４３點，報２３１３０，曾倒跌３６點，

見２３０５０點半日低，之後重拾升勢，曾升１６１點，見２３２４８點半日高，惟未企穩１０

天線。１２月期指結算大局已定，港股午後升勢不保，更穿今早低位，一度失守兩萬三，曾跌

９３點，低見２２９９３，收報２３１１２點，升２５點，成交６９１﹒９億元。科技股指數再

創新低，低見５４３２，收市升近０﹒１％，報５４７５點。

滬深股市今日先低後高，市場情緒大幅回暖，在年度收官之際，外資大舉流入，今日通過滬

股通、深股通淨流入８１﹒４１億元人民幣，連續四日淨流入，且流入規模創近三周新高。滬綜

指輕微低開後買盤湧現，推動大市最多升３１點或０﹒８９％，高見３６２８點，全日收市報

３６１９點，升０﹒６２％。深成指亦造好，最多升１﹒３２％，全日收升０﹒９７％；創業板

指漲１﹒２５％。

人行今日進行１０００億元人民幣７天期逆回購操作，淨投放９００億元人民幣。人行本周

四天已放水５１００億元人民幣。兩市全日成交１０１７８億元人民幣，按日增加２﹒１％。



＊３新股半場齊炒高，商湯曾飆２３％＊



３新股同於今日掛牌上市，其中市場焦點落在遭美國財政部制裁、捲土重來招股的港產人工

智能科企商湯（０００２０），早市彈升兩成後，升幅不斷收窄，收市報４﹒１３元，較招股價

３﹒８５元高７％。未計手續費，一手１０００股帳面賺２８０元。

商湯此前遭美國政府列入黑名單，令商湯集團退款再重啟招股，招股反應未受到影響。雖然

商湯昨日暗盤潛水，但公司股價今日表現硬淨，無阻商湯集團創辦人、香港中文大學信息工程學

系教授湯曉鷗藉公司上市躋身億萬富豪。

商湯集團在上海、香港共同舉行上市儀式，聯合創始人、董事會執行主席兼首席執行官徐立

在上海現場稱，商湯集團相信人工智能（ＡＩ）技術變革帶來價值，可推動普惠和公平的智能時

代到來，會繼續推動人工智能基礎設施的建設，賦能百業。徐立續指，人工智能行業應用廣泛，

雖然疫情令全球化發展停頓，而且地緣政治令公司受到美國打壓，但未來會繼續堅持研究原創技

術。

未有盈利的生物科技企業聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）今日首掛，平開後走高，以接近盤中

高位收，報７７﹒９元，較６５﹒９元之招股價高１８﹒２％。早段更受投資者追捧，股價大幅

炒上的泉峰（０２２８５）則表示，集團上市後會繼續創新，以領導市場。泉峰控股同樣急升，

收報５６元，較招股價４３﹒６元高出２８﹒４％。

另外，月初宣布啟動美國除牌程序的滴滴表示，董事會已授權尋求其Ａ類普通股在香港聯交

所主板上市，公司正執行上述計劃。外電引述知情人士指出，滴滴目標在明年４月底前提交上市

申請，並已選定由高盛、招銀國際及建銀國際安排相關上市事宜。



＊恒大債務排山倒海，股價瀉９％抹去兩日漲幅＊



中國恒大（０３３３３）又再度觸發違約的可能性，據稱周三（２９日）有兩筆美元債到期

，不過相關債權人表示沒有收到債息。恒大這兩筆債券分別為２０２３年到期票息７﹒５％及

２０２５年到期票息８﹒７５％ 的美元債，應付利息為５０４３萬及２億美元，合計１９﹒５

億港元，而兩筆債券均設有３０日寬限期。如果寬限期內依然未能兌付，將宣布發生違約。

另外一方面，恒大於本月初也沒有依規定在寛限期前償還兩筆美元債利息，觸發境外違約。

而到明年１月，恒大將有更多美元債息到期支付，合計共有四筆美元債，金額高達３﹒５億美元

；到了２月，恒大還有一筆美元債本金於２６日到期，票息為６﹒１８％，涉及總金額達３﹒１

億美元。

恒大債務壓力未見緩和，即使公司主席許家印揚言保交樓，且有多個建案復工，但早前有消

息不斷傳出恒大拖欠員工社保及工資，引發多地恒大員工罷工等等，似乎這場風暴還沒結束。

另外，基於恒大旗下屯門掃管笏項目「恒大．珺瓏灣」未有依期向利嘉閣地產繳付佣金，利

嘉閣地產已入稟向樓盤發展商追討佣金，合共３５５０萬元，涉１９７個單位及利嘉閣地產代理

人數逾２５０名。利嘉閣地產不排除向「恒大．珺瓏灣」發展商申請清盤。

恒大全日瀉逾９％報１﹒５元，過去兩日的升幅幾近全數消散。其他內房股再下沉，富力

（０２７７７）跌５﹒６％，世茂（００８１３）跌２﹒７％，融創（０１９１８）跌２﹒１％

，碧桂園（０２００７）跌１﹒４％龍湖（００９６０）滑０﹒５％。



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