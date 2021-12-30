《投資心得－潘鐵珊》平保科技能力深化，醫療健康生態圈加速落地

《投資心得》中國平安（０２３１８）持續推進「金融＋醫療＋康養」結合的創新發展模式

，續加大科技投入以增強水平與成效。集團經營業績表現在現今市況下尚算理想，截至今年六月

三十日止的中期業績方面，錄得收入達６８７７﹒９億元人民幣，比去年同期微升０﹒７％持平

；實現歸屬於母公司股東的營運利潤５８０﹒１億元人民幣，比去年同期下降１５﹒５％。集團

有多個亮點利好其後續增長。



＊疫情下核心利潤仍穩健，科技專利領先國際同業＊



雖然集團受到之前疫情的影響，經營方面如高價值高保障型業務固然也有一定影響，但通過

加速線上化轉型、強化風險管控等舉措，令核心利潤穩健。多個分部如陸金所控股業務有穩健增

長，淨利潤同比增長３３﹒３％；而平安好醫生、金融壹賬通營業收入亦同比增長超過三成。集

團最近亦推出名為「平安臻享ＲＵＮ」的健康服務計劃，提供包括健康管理、亞健康管理、慢病

管理、疾病管理等不同場景、近３０項的健康管理服務，為客戶提供更進一步的服務體驗。

今年首六個月的壽險及健康險新業務價值同比增長１３﹒３％至３１０﹒３億元人民幣。而

集團科技能力持續深化，科技專利申請數在國際金融機構當中名列前茅，截至今年三月底累計達

３４９２０項，較去年初增加３５００多項，研發能力是為集團長遠的增長要素之一。相信透過

運用人工智能技術，能幫助金融業務達到促進銷售、提升效率及控制風險等目的。



＊六度蟬聯全球保險品牌首位，可考慮現價買入＊



另一方面，在銀行業務上，由於在疫情期間全面推進數字化經營及線上化營運，令經營保持

穩定，業務得到快速恢復。集團主張的「平安金融服務生態圈」覆蓋保險、銀行、投資等多個金

融服務領域，持有實現多個金融消費場景之間無縫銜接的遠景。中國平安在今年首次位列全球銀

行保險機構第一，亦六度蟬聯全球保險品牌首位；隨著品牌價值持續提升，相信其自身實力能繼

續維持良好增長。可考慮於現價買入，上望７１元，跌穿５２元止蝕。《香港股票分析師協會副

主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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