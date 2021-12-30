《財金樂道－陳樂怡》港股明年仍受制監管，關注碳中和新基建

《財金樂道》港股於２０２１年走勢先高後低，恒指在２月觸及３１１８３點高位後，市況

每況愈下，１２月更下探至２２６６５點。港股今年經歷通脹壓力加劇、內地監管消息密集出台

、限電限產、內房債務危機、疫情反覆等挑戰。展望２０２２年，香港２０２１年明顯跑輸大市

，估值偏低，但反彈條件仍受制於監管環境變化。來年市場變數多，大市仍然會相當波動，尤其

是上半年。建議重點關注主題，包括碳中和、ＣＰＩ與ＰＰＩ剪刀差收窄、新基建，以及通關概

念股。



＊聯儲加息不利新興市場資金流＊



環球經濟料會繼續復甦，但增速將會放緩，而變種病毒疫情料會拖慢供應鏈復甦，２０２２

年上半年通脹料會維持高企，甚至引發滯脹疑慮。主要央行步入貨幣政策正常化階段，市場預計

美國聯儲局將會加息兩至三次，為美匯指數帶來支持，不利於新興市場資金流。即使個別新興國

家已提前加息，但潛在衝擊值得注視。

另一方面，美國２０２２年舉行中期選舉，打中國牌的概率提升。中美首階段貿易協議將於

２０２２年初生效滿兩年，據報中方完成採購目標不足六成，有機會成為雙方爭拗之處。兩國關

係將會將市場帶來波動。



＊內地貨幣政策具備寬鬆空間＊



中央經濟工作會議提出，內地經濟面臨三重壓力，分別是需求收縮，供給衝擊，預期轉弱。

２０２１年高基數亦加重經濟下行壓力。市傳中國２０２２年經濟增長目標將會設定在５﹒５％

至６％區間，較２０２１年的６％以上目標為低。２０２２年經濟工作要穩字當頭，穩中求進。

而內地１２月意外下調一年期ＬＰＲ，反映不單止財政發力，貨幣政策同樣具備寬鬆空間。

內房監管立場方面，雖然房住不炒定調不變，但字眼上釋放略略放鬆的訊號，其中提到要更

好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展。近期房地產融資環境稍為改善，市場憧

憬最壞時期已過。儘管如此，２０２２年首季將會是內房債務到期高峰期，另外財政部指出，要

做好房地產稅試點準備工作，房地產市場仍有不少暗湧。



＊關注風力發電、垃圾發電領域＊



至於重點投資主題，在碳中和方面，由於２０２２年下半年光伏玻璃產能將會集中釋放，行

業面臨供過於求的下行周期，平均售價及利潤承壓，因此投資者宜將焦點轉移至其他領域。除了

主流的風力發電，以及傳統火電能源轉型之外，其他細分領域同樣有機會接力。

其中，垃圾焚燒在內地生活垃圾處理量佔比日漸提升，加上隨着補貼退坡，近年垃圾處置費

單價回升，行業發展前景趨向健康。垃圾發電之所以尚未廣受市場關注，過往行業為人詬病為現

金流及項目回報等因素。不過，以行業龍頭光大環境（００２５７）為例，現時手頭項目充裕，

產能規模領先同業。近年經營現金流持續改善，融資成本維持在較低水平。隨着未來進一步改善

資產負債表，將會推動估值重估。



＊氫能值憧憬，內房回穩利家電＊



另外，內地各地實施氫能發展規劃，其中深圳１２月提出氫能產業規模到２０２５年達到

５００億元

、２０３５年達到２０００億元的目標。據中國氫能聯盟預測，在２０６０年碳中和目標下，到

２０３０年，內地氫氣的年需求量將達到３７１５萬噸，在終端能源消費中佔比約為５％。到

２０６０年，年需求量將增至１﹒３億噸左右，在終端能源消費中的佔比約為２０％。隨着技術

愈趨成熟，氫能成本下降，將會更廣泛使用。港股當中，中集安瑞科（０３８９９）過往主要從

事ＬＮＧ業務，近來拓展中游氫能儲運業務，相關盈利貢獻將會逐步增加，值得關注。

內地提出加大財政政策力度，擴大降稅減費措施，汽家、家電股將可受惠。市場憧憬內房市

場回穩，家電可成間接受惠者。而內地１１月ＣＰＩ及ＰＰＩ增速差距開始收窄，有助提升板塊

利潤。其中，家電龍頭海爾智家（０６６９０）持續推進品牌高端化，不單在國內，甚至在海外

市場亦取得領先的市場份額。近期加碼布局小家電領域，料可與主業大家電互補，豐富產品組合

。而第三季家電行業需求偏弱，原材料成本持續上升，加上海外疫情反復。但公司第三季調經整

純利仍可按年增長近１５％，表現穩健，值得跟進。

最後，預祝各位新年進步﹗（信達國際研究部助理經理陳樂怡）





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