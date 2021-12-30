《思前想後－郭思治》大節影響好淡雙方均無戰意，料大市續陷拉鋸

《思前想後》踏進本周，大市已接近１２月份之尾聲，由於衹得３個半交易日，故該無太多

上望憧憬，加上大市之交投持續偏疏，在動力不配下，即使恒指能稍稍重越１０天線（約在

２３２２４點左近），亦衹代表大市該已漸擺脫續尋底之弱態而已，並不預示著短期後市會有較

明顯之推升，從形態上看，直到執筆一刻止計，本月大市暫仍屬先高而後低，恒指暫是由１３日

之高位２４３８５點跌至２０日之低位２２６６５點，即月內之波幅已達１７２０點，一般而言

，一個月之高低位是很少同時出現於６個交易日之內，惟本月有聖誕節及除夕等大節，故受大節

所影響，基金及投資者該已無戰意，故在本月底前，整個大市可能仍會在上述之波幅內拉鋸，而

較見方向性之市勢，相信需待明年一月才能見到。



＊擺脫弱態必先重越１０天２０天線，粉飾櫥窗活動刺激有限＊



從技術上看，經過１２月中旬之一輪急跌，恒指已稍跌穿去年９月２５日之低位２３１２４

點，且更一度於２０日低見２２６６５點，即已跌近去年５月２５日之低位２２５１９點，值得

留意的是，恒指後市如一旦跌穿２２５１９點的話，則較具防守性之支持據點將退守至去年３月

１９日之低位２１１３９點，此亦為去年之低位，其防守性相當關鍵，大市如欲擺脫不斷往下尋

底之弱態，恒指必須先成功重越１０天線（約在２３１６８點左近）及２０天線（約在

２３５０３點左近），最好是連５０天線（約在２４５０３點左近）亦能收復，因１０天線及

２０天線衹代表短期後市之去向，惟５０天線則代表中期後市之去向。

踏進本周，即月期指轉倉及結算相關活動將漸主導大局，惟受大節所影響，好淡雙方均無戰

意，至於在年底前，相關的粉飾櫥窗活動會否為大市帶來驚喜，可能對個別板塊如航運、新能源

概念股、資源股及金融股等或會略見受惠，但對整個大市之刺激則有限。



＊開拓藥業暴跌見嚴守止蝕重要，不明市況下要保留實力＊



開拓藥業－Ｂ（０９９３９）由於普克魯胺治療新冠非住院患者試驗未達統計學顯著性，簡

單點說即未達標。由於產品的商業計劃需因此而延遲，對集團而言當造成很大問題。受事件所影

響，開拓藥業股價暴跌。股價上周五（２４日）收４５﹒２０元，早市先低開６﹒７５元至

３８﹒４５元，其後一直急步下挫至６﹒９１元方漸見喘定。即日中曾一度急挫３８﹒２９元或

８４﹒７％，雖其後反彈至１４元左近，但對高位持貨的投資者而言，損失可謂相當沉重。

事件亦再次印證，如在帳面上虧蝕１０％左右時不肯忍痛止蝕或減磅，到最後之虧蝕定必遠

超預期。身處不明之市況中，最好該是盡量保留實力在手，靜待另一次低吸良機。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



