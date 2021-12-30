【新冠肺炎】全國昨本土確診增１５６宗，西安續增百宗累計逾千宗

《經濟通通訊社３０日專訊》國家衛健委公布，１２月２９日，全國確診者新增確診２０７

宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５１宗，含２宗由無症狀感染者轉為確診病例（天

津１宗，四川１宗）；本土病例１５６宗（陝西１５５宗均在西安市；廣西１宗在防城港市）。

無新增死亡病例；新增疑似病例２宗，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院５９宗。此外，新

增無症狀感染２７宗，１宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者５０７宗（境外輸入

４７７宗）。



＊衛健委：節假日有傳播風險＊



內地本輪疫情「重災區」西安，自１２月９日通報首宗確診個案至２９日２４時，已累計報

告１１１７宗本土確診。當地現有中風險地區５８個、高風險地區１個。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，西安疫情仍處於快速發展階段，且有病例外溢至

省內和省外的情況，風險人員排查和管控措施需進一步加強，後續疫情社區傳播風險仍較高。

衛健委又指，元旦春節將至，人員流動增加，加上冬季春季呼吸道傳染病高發，疫情傳播風

險始終存在。國務院聯防聯控機制組建１５個督查組，對全國３１個省份及新疆，開展元旦春節

疫情防控工作，督促各地強化集中領導，壓實屬地、部門、單位、個人四方責任，切實落實口岸

疫情防控、集中隔離點管理、醫療救治和院感防控、重點場所常態化防控等各項措施，對發現的

問題督促整改，確保人民度過健康祥和的節日。



＊澳門新增第２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案＊



境外輸入現有確診病例７７０宗（其中重症病例３宗），現有疑似病例２宗。累計確診病例

１１０５５宗，累計治愈出院病例１０２８５宗，無死亡病例。

截至１２月２９日，全國現有確診病例２５６３宗（其中重症病例１５宗），累計治愈出院

病例９４６９１宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０１８９０宗，現有疑似病

例２宗。

澳門發現第２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，６２歲男患者早前由美國經新加坡於前日（２７日）

抵達澳門，入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果對新型冠狀病毒呈陽性，列為無症狀感染者。澳

門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，７日公布的１宗輸入個案，患者２９日經病毒基因序列

測試，證實感染Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９６６０宗。其中，香港特別行政區１２６１８宗（出

院１２１９１宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７８宗（出院７７宗），台灣地區

１６９６４宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）

