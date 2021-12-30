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30/12/2021 09:10

【新冠肺炎】全國昨本土確診增１５６宗，西安續增百宗累計逾千宗

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家衛健委公布，１２月２９日，全國確診者新增確診２０７
宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５１宗，含２宗由無症狀感染者轉為確診病例（天
津１宗，四川１宗）；本土病例１５６宗（陝西１５５宗均在西安市；廣西１宗在防城港市）。
無新增死亡病例；新增疑似病例２宗，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院５９宗。此外，新
增無症狀感染２７宗，１宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者５０７宗（境外輸入
４７７宗）。

＊衛健委：節假日有傳播風險＊

　　內地本輪疫情「重災區」西安，自１２月９日通報首宗確診個案至２９日２４時，已累計報
告１１１７宗本土確診。當地現有中風險地區５８個、高風險地區１個。
　　國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，西安疫情仍處於快速發展階段，且有病例外溢至
省內和省外的情況，風險人員排查和管控措施需進一步加強，後續疫情社區傳播風險仍較高。
　　衛健委又指，元旦春節將至，人員流動增加，加上冬季春季呼吸道傳染病高發，疫情傳播風
險始終存在。國務院聯防聯控機制組建１５個督查組，對全國３１個省份及新疆，開展元旦春節
疫情防控工作，督促各地強化集中領導，壓實屬地、部門、單位、個人四方責任，切實落實口岸
疫情防控、集中隔離點管理、醫療救治和院感防控、重點場所常態化防控等各項措施，對發現的
問題督促整改，確保人民度過健康祥和的節日。

＊澳門新增第２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案＊

　　境外輸入現有確診病例７７０宗（其中重症病例３宗），現有疑似病例２宗。累計確診病例
１１０５５宗，累計治愈出院病例１０２８５宗，無死亡病例。
　　截至１２月２９日，全國現有確診病例２５６３宗（其中重症病例１５宗），累計治愈出院
病例９４６９１宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０１８９０宗，現有疑似病
例２宗。
　　澳門發現第２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，６２歲男患者早前由美國經新加坡於前日（２７日）
抵達澳門，入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果對新型冠狀病毒呈陽性，列為無症狀感染者。澳
門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，７日公布的１宗輸入個案，患者２９日經病毒基因序列
測試，證實感染Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２９６６０宗。其中，香港特別行政區１２６１８宗（出
院１２１９１宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７８宗（出院７７宗），台灣地區
１６９６４宗（出院１３７４２宗，死亡８５０宗）。（ｃａ）

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