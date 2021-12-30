【恒大困局】據報恒大汽車首款量產車型恒馳５首車提前下線

《經濟通通訊社３０日專訊》據內媒《財聯社》報道，恒大汽車（００７０８）第一款量產

車型恒馳５首車已於１２月３０日成功下線，比原定時間提前了１２天。知情人士透露，恒大天

津工廠當日舉行低調的下線活動。據報恒大汽車將在明年１月上旬舉行首車下線儀式。（ｄｗ）

