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即市新聞

30/12/2021 10:00

《輪證高清－孫明哲》買賣差價礙投資表現，兩款報價模式你要了解

　　《輪證高清》買賣差價絕對是輪證投資者關心的數據之一，因為差價代表一隻輪證真正的流
通量，直接影響到投資成本以及表現，因此投資者都希望窩輪及牛熊證能維持一個合理的買賣差
價，那何謂合理呢？市場又有沒有一些客觀的規範去保障投資者呢？
　　窩輪及牛熊證都是衍生工具，其價格都是反映正股的即時情況，輪證的買賣差價亦是一樣，
亦會以正股為本，發行人會根據正股流通量為輪證計算理論差價，所謂流通量是包括正股的買賣
差價以及可供買賣的股數。輪證的差價除了正股流通量影響之外，輪證的條款亦會影響產品的差
價。
　　高盛明白差價對投資者的重要性，所以在網站的認股證及牛熊證搜尋器中清晰列出每一隻產
品的差價，讓投資者作出比較。除此之外，亦有以圖表形式比較不同發行商在不同相關資產的報
價品質表現，讓投資者得到一個更透明的參考。
　　現時香港窩輪有「主動報價」及「回應報價」兩款報價模式，對一般交投活躍資產而言，一
隻一個月期以上、價內或價外２０％以內、街貨低於５０％的窩輪發行商就需要為其「主動報價
」，發行商在報價（包括買賣差價、數量及持續性）有較嚴格的規定。而一隻短期、深入價內或
價外的產品，發行商會盡可能維持「主動報價」，但也可能會因應該產品的條款及風險水平而轉
為「回應報價」模式。因此，投資者宜利用選輪三部曲，挑選中年期、輕微價外、低街貨證，這
類產品的條款大多合符「主動報價」模式，發行商的報價會相較積極，產品買賣差價較窄，按盤
價亦會更準確反映現時產品的實際價值。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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