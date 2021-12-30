【內房困局】世茂股份：聯合資信下調展望沒有影響，債券正常兌付

《經濟通通訊社３０日專訊》陷入財務困境的世茂股份（滬：６００８２３）公告稱，聯合

資信將其信用評級展望下調至負面，不會影響其債券到期時間，一直以來各公開市場債券均按期

正常兌付。此次主體和債項評級仍保持ＡＡＡ，未發生調整，僅評級展望調整為負面。目前公司

各項生產經營活動正常。（ｊｔ）

