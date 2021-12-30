【債務風險】紫光集團債權人和股東表決通過重整計劃草案

《經濟通通訊社３０日專訊》紫光集團等七家企業實質合併重整案第二次債權人會議暨出資

人組會議昨日（２９日）通過全國企業破產重整案件信息網召開。集團旗下紫光國微

（深：００２０４９）今早公布，會議設立有財產擔保債權組、普通債權組以及出資人組進行分

組表決。經統計表決結果，各組均已表決通過《紫光集團有限公司等七家企業實質合並重整案重

整計劃（草案）》。

早前，董事長趙偉國指責紫光集團的重整計劃是意圖犯罪，誓言把官司打到底，不過紫光集

團托管人隨後反駁董事長趙偉國對重整方案的批評。

據《２１世紀經濟報道》消息稱，如果債權人表決通過重整計劃草案，管理人將在１０個工

作日內向法院申請裁定重整計劃。法院作出裁定後，重整程序將會進入執行階段。在這一階段，

管理人將啟動國家市場總局經營者集中申報審查工作以及國防科工局軍工事項審查工作，這兩項

工作是重整交割的先決條件。

兩項先決條件滿足後，將進入實際的交割階段，戰投應在１０個工作日內將６００億（人民

幣．下同）的投資款支付到位。如果兩項審查在２０２２年３月３１日還沒有完成，管理人和戰

投約定６００億資金要在３月３１之前到位。（ｊｔ）

