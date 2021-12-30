【新冠疫苗】外電：墨西哥稍早將康希諾疫苗訂單削減逾一半

《經濟通通訊社３０日專訊》新冠疫情爆發以來，中國政府致力疫苗外交，今年全球疫苗總

產量１１０多億劑中，大約有４５億劑產自中國。不過，據《路透》引述消息人士稱，因有跡象

表明康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）的交貨量將遠低於原定數量，墨西哥在今年７

月將該公司的新冠疫苗訂單削減了一半以上，由３５００萬劑減少到大約１４５０萬劑，同時尋

求從其他渠道增加供應。

報道引述墨西哥衛生部的一位消息人士稱，當發現康希諾生物明顯將遠遠達不到所商定的在

９月之前提供３５００萬劑疫苗的目標後，墨西哥修改了協議。據悉，墨西哥政府與康希諾的合

同亦將不再續簽。報道又提及，第一批康希諾疫苗於今年３月抵達墨西哥，此後該國收到的

１４１０萬劑疫苗幾乎都是在墨西哥中部克雷塔羅州裝瓶。

康希諾生物與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所共同開發重組新型冠狀病毒疫苗「

克威莎」，是中國目前唯一單劑新冠疫苗，使用腺病毒載體技術路線，可同時誘導體液免疫及細

胞免疫。截止目前，該疫苗已獲得中國、墨西哥、厄瓜多爾、智利、阿根廷、匈牙利、吉爾吉斯

、巴基斯坦、印尼、馬來西亞等多國緊急使用授權或附條件上市批准。（ｗｌ）

