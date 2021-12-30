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30/12/2021 15:32

【大國博弈】王毅：歐洲對華政策存認知分裂，中方冀開展坦誠對話

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國務委員兼外交部長王毅周四接受《新華社》和《央廣》聯合
採訪時稱，歐洲在對華政策上似乎存在某種「認知分裂」；中國願意通過更密集的接觸溝通，切
實增進中歐之間的相互了解，包括在人權、民主等問題上，以開放的態度開展坦誠對話。他強調
，中歐彼此的制度是不同，但這並不等於說一定就是對手，雙方完全可以相互尊重、相互借鑒、
相互助力。
　　歐盟１１月延長了包括對中國官員和實體在內的人權黑名單制裁這一決定，或將危及
２０２０年１２月底簽署的中歐投資協定。關於中歐投資協定，王毅表示，這是迄今為止中方對
外開放程度最高、市場准入門檻最低的經貿協定，有利於中國，更有利於歐洲。如果為中歐投資
協定設置障礙，實際上是在為自身的發展設置障礙，最終損害的是歐洲人民的長遠利益。
　　王毅稱，很難想象，（歐洲）一方面同中國建立了全面戰略夥伴，一方面又把中國定位為制
度性對手，這樣的邏輯不僅對中歐關係造成了干擾，其實也給歐洲朋友自己帶來了困惑。他更希
望歐洲作為多極化進程中的一支重要力量，早日形成更為獨立、客觀、理性的對華認知，本著戰
略自主的原則，推進並深化雙方的互利合作。（ｗｌ）

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