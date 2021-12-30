【回顧展望－人仔硬淨】貿易暢旺海量結匯湧，人幣中間價年漲２％

《經濟通通訊社記者李菲３０日報道》在美聯儲大水漫灌導致的美匯急貶、中美利差帶來的

外資大舉流入雙重影響下，去年人民幣兌美元即期強勢升值６﹒５％，今年再接再厲，以

２０２１年１２月３０日中間價６﹒３６７４計，年內人幣兌美元匯率溫和升值２﹒４％，實現

兩年連漲。不過，今年人幣即期表現總體平穩，僅在６﹒３４９８－６﹒５７１３之間上落，波

幅不及去年。與之形成對比的是，人民幣兌一籃子貨幣指數年內升幅明顯，以ＣＦＥＴＳ人民幣

匯率指數為例，今年該指數累計上漲逾８％，顯示人民幣資產在全球的吸引力整體走強。

縱觀全年，２０２１年人幣兌美元雙邊匯率走勢呈Ｍ字型。從年初至３月底，受美國經濟強

勢復甦、美匯上行及中美利差收窄等因素影響，即期在波動中貶值約１﹒５％；４月初起，人幣

迎來年內第一波升值，惟５月底觸及６﹒３５關後，人行在６月中啟動上調外匯存準金率２個百

分點。至此，７月至１０月上旬的逾一個季度中，即期匯率形成了以６﹒４３為下限，６﹒５１

為上限的窄幅震盪區間，直至１０月１９日正式破位，啟動新一波強勢升值。此後一段時間，中

間價、在岸及離岸價格相繼突破２０１８年５月以來三年半高位。不過，最近一輪升值周期僅維

持逾月便再度熄火，皆因人行１２月９日再度出手，宣布上調外匯存款準備金率２個百分點至

９％。

分析指出，監管層今年接連兩次均選擇在美元╱人民幣升至６﹒３５附近出手抑制匯率升勢

，傳遞出很清晰的政策信號，即是６﹒３５一線是政策底。高盛報告認為，監管對人民幣走強感

不安，因匯率升值將損害出口競爭力，這對政策制定者來說尤為擔憂，尤其近期出口是今年中國

經濟數據中唯一表現亮眼的存在。同時，匯率快速持續升值也增加了羊群效應和單邊投機的風險

，如果市場情緒逆轉，人民幣走弱會帶來更大風險。



＊貿易一枝獨秀，結匯需求氾濫＊



有觀點認為，從中長周期角度看，１０月份人民幣匯率破位升值是去年６月以來升值周期的

延續。然而，本輪升值周期並不同於去年弱美元的大環境，即便是１０月１９日當周人民幣匯率

強勢走高０﹒７９個百分點之際，美匯指數也僅僅由高位回調０﹒３８個百分點，顯示本輪升值

的基礎依然在其自身的基本面。但是與慣常認知不同，人民幣兌美元匯率的基本面是外圍經濟，

與中國經濟反而關係不大。其基本傳導鏈條是：外圍經濟（尤其是美國經濟）復甦推動對華進口

增加，由此帶動中國製造業淨出口需求；淨出口擴張則導致經常貿易順差急劇虧大，推動結匯需

求增加，人民幣匯率因此升值。結合實際來看，中國第三季經濟表現並不盡如人意，當季ＧＤＰ

同比增速跌破５％令市場意外；不過，外貿數據卻因環球經濟復甦、出口替代效應仍顯著持續而

「遺世獨立」。

今年前三季度，中國出口累計同比增長３３％，兩年平均增長約１４﹒７％，大幅高於

２０１９年同期水平。數據顯示，首三季中國國際收支的貨物貿易順差為３７９６億美元，同比

增長１６％。隨之而來是結匯需求持續攀升，１１月銀行結售匯已連續１５個月錄得順差，且當

月順差額２５２億美元，較８月擴大８５％，回升至六個月新高。結匯盤大量湧出，推升人幣兌

美元雙邊匯率，亦成為監管再度出手的原因。中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，結匯偏多應

主要來自市場實需，貿易順差太多，代客結售匯的近３╱４是貨物貿易，且外資流入也不少。

當然，經歷今年２－３月一波調整浪後，美股進入上漲大直路，尤其１０月之後，道指屢創

新高，恐慌指數ＶＩＸ持續下行，風險偏好回升亦推動資金從美元回流至新興市場，並驅使美匯

高位回落。多方合力下，人幣被「夾高」不足為奇。



＊匯率不再是工具，但監管並非「躺平」＊



人幣中間價曾在不同階段發揮過穩定匯率或引領市場的作用，但前文已述，今年中間價「承

襲」監管求穩的作風，上下波動僅約２２００點子，「帶風向」節奏始終未如預期。事實上，在

今年人民幣兌美元雙邊升值趨勢中，離岸匯價始終跑贏在岸市場，而即期價格亦始終輕微跑贏中

間價。分析認為，此現象說明本輪升值周期中，匯率政策的貢獻並不大。此外，雖然年內經常出

現引導人民幣匯率升值對沖大宗商品漲價的論調，但２０２１年５月２７日全國外匯市場機制工

作會議已經提到，匯率不能作為工具，既不能用來貶值刺激出口，也不能用來升值抵銷大宗商品

價格上漲的影響。

不過，監管也並非甚麼也沒做。在年末結匯潮帶動的新一波升值發生後，國家外匯局近日披

露，截至１２月１５日，合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）累計批准投資額度達１５７５﹒１９

億美元，較半個月前增加了３５億美元。對此，中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，發放

ＱＤＩＩ額度有紓緩人民幣升值壓力的作用。通過ＱＤＩＩ擴容可以鼓勵資本流出增加，使跨境

資本流動更加平衡，進一步穩定人民幣匯率。

另一點值得留意的是，儘管經常帳戶和資本帳戶的盈餘導致大量外匯流入，但人行在

２０１９年底至２０２１年１０月期間幾乎沒有進行外匯淨購買，直至１１月，該行披露的外匯

淨買入規模突增至５６億美元（１０月僅為１７億美元）。野村首席中國經濟學家陸挺發表報告

稱，人行增加外匯淨買入規模對於降低市場利率更加有效，預計未來幾個月人行對外匯的淨購買

量可能大幅增加。此舉可以阻止人民幣進一步升值，增加實體經濟流動性，並在市場對中國企業

離岸美元債券違約的擔憂日益加劇之際增加人行的外匯存底，為來年做準備。



＊人幣走貶大勢所趨，資本外流考驗外儲＊



匯率從來都不是想像中那麼容易把握，其走勢與進出口形勢、內部環境、外部經濟，及各國

的貨幣政策複雜勾連。市場普遍認為，隨著外部需求放緩、生產成本上升，中國外貿出口在

２０２２年可能減速，經常帳目順差或者收窄。更值得關注的是，美聯儲最快於明年３月便可結

束縮減購債規模（ＴＡＰＥＲ），隨即進入加息周期。從歷史開看，２０１４年至２０１６年美

聯儲ＴＡＰＥＲ期間，由於美元流動性收緊，基於美元低息套利的資金漸漸撤離中國市場，外資

流出階段性加大人民幣貶值壓力。放眼２０２２年，人民幣極有可能再經歷一次同樣的歷程。

人幣兌美元雙邊匯率掉頭走向貶值，又是否是中國監管短期想要的呢？從最近半年中國外匯

儲備數據看，外儲餘額持續停留在約３﹒２萬億元（人民幣．下同）水平，即便７月曾攀升至

３﹒２４萬億元，已是２０１６年１月以來高位，但與２０１４年匯改前４萬億元的外儲規模相

比，並不是一個龐大數字。另有統計顯示，目前在中國的存量外商投資約２﹒５－３萬億元，若

外資實體想要撤出中國，監管可用於承擔匯兌責任的外匯儲備，實在不算寬裕。此外，若人民幣

強勢不再，外資在離岸市場狙擊沽空人民幣，到時更需動用大量外匯「穩定局勢」。因此，監管

必須在壓制人民幣強勢升值的基礎上，防止匯價走貶可能帶出的災難效應，其中的平衡之道將非

常難拿捏。

山雨欲來，監管已提前部署。國務院總理李克強年末主持召開國務院常務會議，強調要推動

外貿穩定發展。會議指出，當前外貿面臨不確定不穩定不平衡因素增多，要加強對進出口的政策

支持，引導銀行結合外貿企業需求創新保單融資等產品。鼓勵銀行有針對性開展遠期結售匯業務

，提升外貿企業應對匯率風險能力。

