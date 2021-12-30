【回顧展望－人仔硬淨】升浪已完？三大因素影響人幣走勢

《經濟通通訊社記者徐曉瑩３０日報道》疫情捲席全球兩年仍未消停，但在中國強勁貿易順

差及資金流入支撐下，人民幣匯率愈戰愈勇，一度迫使人行出手遏制匯率急升值態勢，意外成為

環球匯市中的贏家。展望明年人民幣前景，業界分析，主要關注三大關鍵因素，其一，內地的貿

易順差能否持續強勁；其二，內地的貨幣政策走向；其三，中美關稅會否降低。



＊出口替代國的角色還能扮演多久？＊



今年支撐著人民幣匯率的最重要因素，是中國的貿易順差非常強勁。新冠疫情下，越南等與

中國存在競爭關係的出口國頻繁出現生產停滯和港口停擺，令全球日益依賴中國製造業。此外，

內地嚴格的疫情防控，令國內消費疲弱，進而抑制進口。上述因素所帶來的結果是，中國貿易順

屢次刷新紀錄高位，前１１個月順差累計５８１７﹒１億美元，全年超過６０００億美元幾乎是

板上釘釘，將是２０１５年以來最高水平。高順差引發巨量企業結匯需求，不過，若明年歐美疫

情轉好，上述趨勢可能大逆轉。

事實上，目前全球主要經濟體目前多數已啟動與病毒共存策略，即使近期有傳播力極強的

Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株擾動，政策定力不減。隨著發展中國家疫苗接種率提升，後疫情時代全球

經濟勢將重啟，工廠生產逐步恢復，中國的出口替代效應終將有減弱的一日。與此同時，全球航

運在缺櫃、缺船、缺人手的情況下尚未能完全復原，運輸成本增加、商品出貨延遲、出貨量減少

，或多或少會對出口構成壓力。



＊貨幣政策反向將導致外資急撤？＊



後疫情時代，通脹成為全球問題，歐美年內均開啟收緊銀根進程，美國聯儲局下半年已明顯

加快縮減買債；相反，為抗衡新的經濟下行壓力，內地的貨幣政策竟轉向寬鬆，年內兩次下調存

款準備金率後，１２月２０日人行又降低１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）５個基點。展望

２０２２年，評級機構惠譽預計，人行將在明年３月下調實際政策利率（一年期中期借貸便利利

率），而美聯儲將幾乎於同時啟動加息。目前市場預期美聯儲明年將加息三次，伴隨中美利差持

續收窄，人民幣資產的吸引力勢必大減，屆時中國可能面對資本外流和人民幣貶值的問題。



＊關稅削減將支撐人民幣？＊



中美關係明年依然牽動人民幣走勢。中美第一階段貿易協議將於２０２２年初生效滿兩周年

，瑞穗銀行表示，首階段協議檢討在即，美國通脹高企下，中美或有更大空間削減關稅，而中方

對人民幣升值或有更大容忍程度。高盛亦認為美國在未來幾個月內有可能排除一些有針對性的關

稅，盡管從宏觀經濟的角度來看，其規模可能不會非常大。

此外，明年１月會是《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）正式生效，協定已經得到

十個成員國簽訂，協定方向主要是減少各國間的關稅，大大增加亞洲區的貿易流量。分析認為，

由於中國是區內的一大製造業出口國，相信ＲＣＥＰ會增加人民幣的流通量及亞洲各國的人民幣

儲備量，促進人民幣國際化，因而支持人民幣在未來持續升值。

