  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2021 10:30

【回顧展望－人仔硬淨】機構看法分歧，惠譽最淡看６﹒７兌一美元

　　《經濟通通訊社記者徐曉瑩３０日報道》人民幣持續了近兩年的漲勢，對於明年走勢，中外
資投行看法出現較大分歧，部分大行認為，疫情明年仍然持續，內地或可保持強勁貿易順差，推
動人民幣再迭創新高，另一部分則擔心，隨著疫苗接種率提升，疫情影響可控，外圍經濟復甦間
接令中國產品外需減弱，拖累人民幣從高位回落。

＊大好友花旗最牛看６﹒１３，大淡友惠譽最熊看６﹒７＊

　　渣打、ＩＮＧ銀行與花旗支持人民幣續升，首季均給予較高的目標價為６﹒３－６﹒３５，
大好友花旗更唱好明年第四季目標價或高見６﹒１３兌一美元。機構認為，新型變種病毒
Ｏｍｉｃｒｏｎ可能推遲中國開放邊境時間表，但出口可獲支持，而資本流入亦會加快。
　　惟另一部分大行看淡人民幣走勢，其中大淡友惠譽預計，２０２２年底或將貶至６﹒７。緊
接著中金、美國銀行亦較悲觀，預期人民幣低見６﹒６。機構認為，明年中國產品外需減弱，以
及中美貨幣政策立場分化趨勢將支持美元兌人民幣走強，導致人民幣明年會逐步回落。

＊表列機構預測人民幣明年目標價＊
　
　　　　機構　　　　首季　　　第二季　　第三季　　第四季
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　惠譽　　　　　　　　╱　　　　╱　　　　╱　６﹒７０
　　美國銀行　　　　　　╱　　　　╱　　　　╱　６﹒６０
　　中金　　　　　　　　╱　　　　╱　６﹒６０　６﹒６０
　　麥格理　　　　　　　╱　　　　╱　　　　╱　６﹒５５
　　瑞穗銀行　　　　　　╱　　　　╱　　　　╱　６﹒５５
　　三菱日聯金融　６﹒４０　６﹒４５　６﹒５０　６﹒５５
　　巴克萊　　　　　　　╱　　　　╱　　　　╱　６﹒５０
　　渣打　　　　　６﹒３０　６﹒３５　６﹒４０　６﹒５０
　　摩根士丹利　　　　　╱　　　　╱　　　　╱　６﹒４０
　　馬來亞銀行　　６﹒３８　６﹒３６　６﹒３５　６﹒３５
　　澳新銀行　　　６﹒３７　６﹒３５　６﹒３２　６﹒３０
　　北歐斯安銀行　６﹒４０　６﹒３８　６﹒３５　６﹒３０
　　高盛　　　　　　　　╱　　　　╱　　　　╱　６﹒２０
　　花旗銀行　　　６﹒３５　６﹒３５　６﹒２８　６﹒１３
　　瑞銀財富管理　６﹒５５　６﹒６０　　　　╱　　　　╱
　　ＩＮＧ銀行　　６﹒３５　６﹒５０　　　　╱　　　　╱
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/12/2021
【虛幣世界】因期權將到期比特幣續挫，NEAR隔晚大幅抽升
中國故事29/12/2021
《神州經脈》中美爭拗擴至外太空　兩日大放水滬指仍失三千六
財經熱話29/12/2021
京東加碼回購大行唱好　惟騰訊減持影響未消跌勢持續
FOCUS29/12/2021
【FOCUS】「相互寶」烏托邦謝幕　螞蟻如意算盤再遇挫
財經熱話29/12/2021
小米發布新機　豪言三年內超越蘋果做世一　惟股價弱勢持續
市場動向29/12/2021
招商永隆銀行榮獲「香港綠色和可持續金融大獎2021」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金