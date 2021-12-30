【回顧展望－人仔硬淨】機構看法分歧，惠譽最淡看６﹒７兌一美元

《經濟通通訊社記者徐曉瑩３０日報道》人民幣持續了近兩年的漲勢，對於明年走勢，中外

資投行看法出現較大分歧，部分大行認為，疫情明年仍然持續，內地或可保持強勁貿易順差，推

動人民幣再迭創新高，另一部分則擔心，隨著疫苗接種率提升，疫情影響可控，外圍經濟復甦間

接令中國產品外需減弱，拖累人民幣從高位回落。



＊大好友花旗最牛看６﹒１３，大淡友惠譽最熊看６﹒７＊



渣打、ＩＮＧ銀行與花旗支持人民幣續升，首季均給予較高的目標價為６﹒３－６﹒３５，

大好友花旗更唱好明年第四季目標價或高見６﹒１３兌一美元。機構認為，新型變種病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ可能推遲中國開放邊境時間表，但出口可獲支持，而資本流入亦會加快。

惟另一部分大行看淡人民幣走勢，其中大淡友惠譽預計，２０２２年底或將貶至６﹒７。緊

接著中金、美國銀行亦較悲觀，預期人民幣低見６﹒６。機構認為，明年中國產品外需減弱，以

及中美貨幣政策立場分化趨勢將支持美元兌人民幣走強，導致人民幣明年會逐步回落。



＊表列機構預測人民幣明年目標價＊



機構 首季 第二季 第三季 第四季

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惠譽 ╱ ╱ ╱ ６﹒７０

美國銀行 ╱ ╱ ╱ ６﹒６０

中金 ╱ ╱ ６﹒６０ ６﹒６０

麥格理 ╱ ╱ ╱ ６﹒５５

瑞穗銀行 ╱ ╱ ╱ ６﹒５５

三菱日聯金融 ６﹒４０ ６﹒４５ ６﹒５０ ６﹒５５

巴克萊 ╱ ╱ ╱ ６﹒５０

渣打 ６﹒３０ ６﹒３５ ６﹒４０ ６﹒５０

摩根士丹利 ╱ ╱ ╱ ６﹒４０

馬來亞銀行 ６﹒３８ ６﹒３６ ６﹒３５ ６﹒３５

澳新銀行 ６﹒３７ ６﹒３５ ６﹒３２ ６﹒３０

北歐斯安銀行 ６﹒４０ ６﹒３８ ６﹒３５ ６﹒３０

高盛 ╱ ╱ ╱ ６﹒２０

花旗銀行 ６﹒３５ ６﹒３５ ６﹒２８ ６﹒１３

瑞銀財富管理 ６﹒５５ ６﹒６０ ╱ ╱

ＩＮＧ銀行 ６﹒３５ ６﹒５０ ╱ ╱

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