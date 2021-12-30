【ＦＯＣＵＳ】商湯上市一鳴驚人，引領趨勢惟盈利成挑戰

【ＦＯＣＵＳ】人工智能獨角獸公司－－商湯（０００２０），經歷美國拉黑、延遲上市、

下限定價的連串波折，周四（３０日）登陸港股終一鳴驚人，半日最多飆升２３％。參照阿里達

摩院本周發布的「２０２２十大科技趨勢」，如果說華為主打「雲、網、端融合」，那麼商湯則

是追求「大小模型協同進化」。



＊智慧城市、智慧商業佔營收八成＊



說到商湯，或許第一反應就是聯想到「人臉識別」；殊不知，其開發的２２１９６個人工智

能模型（截至６月），應用遍及智慧城市、智慧商業、智慧生活、智能汽車，四大業務去年營收

佔比分別為４３﹒１％、３９﹒７％、１２﹒６％、４﹒６％。

以智慧城市為例，其「方舟城市開放平台（ＳｅｎｓｅＦｏｕｎｄｒｙ）」能檢測城市中的

井蓋、消防栓、電線桿、道路護欄等公共設施的狀況；輔助監測共享單車違規停放或廢棄；分析

交通事故、火災、垃圾亂放等。

值得一提的是，商湯的智慧生活業務擁有「火星混合現實平台（ＳｅｎｓｅＭＡＲＳ）」，

通過聯通手機終端、ｌｏＴ設備，ＡＲ╱ＭＲ眼鏡等硬件設施，為景區、商超、機場等現實場景

提供解決方案，被稱為虛擬疊加現實的通道，元宇宙意味十足。與故宮合作的「號捨考生相」和

「孔廟祭孔」兩大互動展項，即是一例。



＊毛利率標青，惟人均效益低同業＊



若論商湯的核心競爭力，當屬由４０位教授引領的逾３５００人研發團隊，以及

ＳｅｎｓｅＣｏｒｅ商湯ＡＩ大裝置，後者被類比為高能物理中的粒子對撞機。

參照阿里達摩院本周發布的「２０２２十大科技趨勢」，如果說華為主打的是趨勢九－－「

雲、網、端融合」，那麼商湯則是追求趨勢二－－「大小模型協同進化」，降低人工智能生產要

素的價格，推動物理世界的全面數字化轉型。

對商湯而言，未來的最大挑戰是如何面對競爭對手林立，走出一條盈利大道。據招股書顯示

，儘管毛利率連升三年（今年上半年達７３％），但過去三年半虧損高逾２４０億元人幣（經調

整ＥＢＩＴＤＡ虧損淨額２５﹒９億元），且人均效益遠低於海康威視、科大訊飛、大華股份等

其他ＡＩ巨頭。

而未來能否跑贏一眾以計算機視覺為中心的軟硬件公司（如曠視、海康、大華）及雲服務供

應商（如阿里、騰訊），燒錢研究模式又能否持續，未來股價是將蹈寒武紀

（滬：６８８２５６）覆輒還是對標美股的Ｐａｌａｎｔｉｒ，拭目以待。

