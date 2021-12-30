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即市新聞

30/12/2021 08:40

【中概焦點】滴滴三季度蝕３０６億人幣，最快明年上旬回港掛牌

　　《經濟通通訊社３０日專訊》滴滴公布三季度業績。受對橙心投資的公允價值變動影響，滴
滴在第三季度確認２０８億元（人民幣．下同）淨投資虧損。受此影響，滴滴第三季度歸屬於普
通股股東的淨虧損為３０６億元，經調整ＥＢＩＴＡ（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）虧損７５億元。受出
行業務受監管部門整頓衝擊，滴滴季度收入按年跌１﹒７％至４２７億元，環比下降
１１﹒４８％，二季度總收入４８２億元。
　　期內，滴滴中國出行業務的總收入為３９０億元，國際業務的總收入為１０億元，其他業務
的收入為２７億元。
　　滴滴核心平台總交易額（ＧＴＶ）為６８７億元，中國出行業務的總交易額為５８４億元，
國際業務的總交易額達到１０３億元。
　　滴滴美股股價收報４﹒９４美元，跌８﹒２％。

＊滴滴據報已選高盛及兩中資行安排赴港上市＊

　　滴滴月初宣布啟動美國除牌程序，並擬在香港上市，滴滴表示，董事會已授權尋求其Ａ類普
通股在香港聯交所主板上市，公司正執行上述計劃。
　　據外電引述知情人士指出，滴滴目標在明年４月底前提交上市申請，並已選定由高盛?招銀
國際及建銀國際安排相關上市事宜。報道引述消息人士指出，滴滴以介紹形式來港上市，將允許
美國投資者逐步將持股轉移至港交所（００３８８）。而港媒早前報道指，內部備忘錄顯示滴滴
禁止所有在職和過去１８０天內離職的員工在滴滴香港上市前賣出持股。
　　另外，阿里巴巴（０９９８８）集團董事會主席兼首席執行官張勇已辭任滴滴董事。
（ｃａ）

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