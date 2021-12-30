【中概焦點】滴滴三季度蝕３０６億人幣，最快明年上旬回港掛牌

《經濟通通訊社３０日專訊》滴滴公布三季度業績。受對橙心投資的公允價值變動影響，滴

滴在第三季度確認２０８億元（人民幣．下同）淨投資虧損。受此影響，滴滴第三季度歸屬於普

通股股東的淨虧損為３０６億元，經調整ＥＢＩＴＡ（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）虧損７５億元。受出

行業務受監管部門整頓衝擊，滴滴季度收入按年跌１﹒７％至４２７億元，環比下降

１１﹒４８％，二季度總收入４８２億元。

期內，滴滴中國出行業務的總收入為３９０億元，國際業務的總收入為１０億元，其他業務

的收入為２７億元。

滴滴核心平台總交易額（ＧＴＶ）為６８７億元，中國出行業務的總交易額為５８４億元，

國際業務的總交易額達到１０３億元。

滴滴美股股價收報４﹒９４美元，跌８﹒２％。



＊滴滴據報已選高盛及兩中資行安排赴港上市＊



滴滴月初宣布啟動美國除牌程序，並擬在香港上市，滴滴表示，董事會已授權尋求其Ａ類普

通股在香港聯交所主板上市，公司正執行上述計劃。

據外電引述知情人士指出，滴滴目標在明年４月底前提交上市申請，並已選定由高盛?招銀

國際及建銀國際安排相關上市事宜。報道引述消息人士指出，滴滴以介紹形式來港上市，將允許

美國投資者逐步將持股轉移至港交所（００３８８）。而港媒早前報道指，內部備忘錄顯示滴滴

禁止所有在職和過去１８０天內離職的員工在滴滴香港上市前賣出持股。

另外，阿里巴巴（０９９８８）集團董事會主席兼首席執行官張勇已辭任滴滴董事。

（ｃａ）

