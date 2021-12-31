《陸言堂－陳永陸》２０２２年恒指料有一成升幅，科網股可望反彈

《陸言堂》港股在２０２１年最後一個交易日顯著上升，不過全年恒生指數卻錄得約１３％

的跌幅，不過真正拖累港股的，其實是一眾科技股，因為恒指科技股指數全年的跌幅超過三成，

其中阿里健康（００２４１）成為跌幅最大的藍籌股，下跌超過７０％，而阿里巴巴

（０９９８８）及小米（０１８１０）亦跌超過四成。如果要數表現較理想的科技股，京東

（０９６１８）、騰訊（００７００）全年跌幅不超過２０％，已算不錯，不過兩股在年初時一

度氣勢如虹，所以由年初的高位回落幅度，其實兩股都超過３０％。故此真正表現理想的科技股

，或者就只有網易（０９９９９），全年仍然錄得約一成的升幅。



因此，要估計２０２２年港股的表現，其實要先考慮科技股的表現，尤其是２０２１年科網

股的急跌，是來自內地監管收緊，所以２０２２年監管會不會放寬，成為重點所在，如果監管不

再收緊，相信不少科技股都可以反彈，尤其是騰訊、美團及京東等的股價早其實在８月份已見底

，所以只要中央不再加強科網股的監管力度，相信一眾科網股仍然可望出現反彈，尤其是騰訊等

的估值，明顯遠低於美國的科網股。



當然，除了要考慮內地的監管因素外，中美的關係，以及疫情的因素，亦是要考慮的重點，

其中中美的關係或者不會再惡化，可是如何改善似乎亦有舉步維艱的情況，這令美國的基金是否

可以無拘無束地投資中概股亦成為疑問，亦成為一眾中概股是否可以顯著反彈的一大隱憂；與此

同時，疫情問題亦令人感到憂慮，因為當大家以為疫情問題可以很快解決，結果不斷出現的變種

病毒，以及全球接種率不平均，都令全球經濟出現大大小小的問題，當中包括供應鏈受阻，以及

全球經濟復甦動力不足，這將會影響全球股票市場的表現。



恒生指數過去１０年都沒有出現過連跌三年的情況，所以２０２２年恒指應該可以有約一成

的升幅，尤其是科網股的反彈，應該會為恒指帶來反彈的動力，不過由於全球經濟仍然有很多不

確定性因素存在，所以美股或會出現較為明顯的調整，這亦會影響恒生指數於２０２２年的表現

。《獨立股評人 陳永陸》



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