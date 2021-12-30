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30/12/2021 09:06

【國安立法】《香港獨媒新聞》宣布專頁停止運作

　　《經濟通通訊社３０日專訊》警方國安處昨天拘捕７人，其中６人是網媒《立場新聞》前任
及現任高層，涉嫌串謀發布煽動性刊物。另一網媒《香港獨媒新聞》亦在社交專頁宣布，因應情
況，為免誤入法網，將於明年１月１日零時停止運作，並將於日內移除，所有有關人員同時解散
。（ｃｌ）（ｚｚ）

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