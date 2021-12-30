【國安立法】《香港獨媒新聞》宣布專頁停止運作

《經濟通通訊社３０日專訊》警方國安處昨天拘捕７人，其中６人是網媒《立場新聞》前任
及現任高層，涉嫌串謀發布煽動性刊物。另一網媒《香港獨媒新聞》亦在社交專頁宣布，因應情
況，為免誤入法網，將於明年１月１日零時停止運作，並將於日內移除，所有有關人員同時解散
。（ｃｌ）（ｚｚ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話30/12/2021
【虛幣世界】因期權將到期比特幣續挫，NEAR隔晚大幅抽升
|中國故事29/12/2021
《神州經脈》中美爭拗擴至外太空 兩日大放水滬指仍失三千六
|財經熱話29/12/2021
京東加碼回購大行唱好 惟騰訊減持影響未消跌勢持續
|FOCUS29/12/2021
【FOCUS】「相互寶」烏托邦謝幕 螞蟻如意算盤再遇挫
|財經熱話29/12/2021
小米發布新機 豪言三年內超越蘋果做世一 惟股價弱勢持續
|市場動向29/12/2021
招商永隆銀行榮獲「香港綠色和可持續金融大獎2021」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰