【國安立法】《立場新聞》、鍾沛權及林紹桐遭國安處落案起訴

《經濟通通訊社３０日專訊》警務處國家安全處今日正式落案控告《立場新聞》前總編輯鍾
沛權（５２歲）及前署任總編輯林紹桐（３４歲），以及網媒公司《立場新聞》，各一項「串謀
發布煽動刊物」罪。案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。
警方昨日（２９日）拘捕鍾沛權及林紹桐，他們涉嫌違反《刑事罪行條例》第９及１０條「
串謀發布煽動刊物」罪。（ｃｌ）（ｚｚ）
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