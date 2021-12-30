【新冠肺炎】康文署轄下九個體育館自下周五起陸續向公眾重新開放

《經濟通通訊社３０日專訊》康樂及文化事務署轄下九個體育館將自下周五（７日）起陸續
向公眾重新開放，最快可自１月１日起開始預訂。這些場地早前暫停開放以用作防疫用途。
重開的體育館包括：摩士公園體育館、將軍澳體育館、天暉路體育館、龍琛路體育館、友愛
體育館、九龍灣體育館、界限街體育館、何文田體育館及游泳池和中山紀念公園體育館。
（ｃｌ）
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