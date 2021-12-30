  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/12/2021 16:38

【國安立法】外交部駐港公署反對西方肆意抹黑香港警方依法執法

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美加英澳多國及聯合國人權辦公室等，關注香港警方拘捕《立
場新聞》多名現任或前任董事和高層。外交部駐港特派員公署表示強烈不滿和堅決反對，批評是
罔顧是非曲直，對香港警方依法執法說三道四、肆意抹黑，正告外部干預勢力立即停止借新聞自
由之名，干擾特區政府依法施政，立即停止干涉香港事務和中國內政。

＊批評外部勢力利用新聞自由造謠生事＊

　公署發言人表示，特區警方依法拘捕涉嫌串謀發布煽動刊物之人，是維護國家安全、捍衛香港
法治與社會秩序的正義之舉、正當之舉，香港各界人士拍手稱快，批評外部干預勢力一再惺惺作
態，頻頻拿香港司法公正和新聞自由造謠生事，敦促有關機構和無良政客認清事實，立即停止阻
撓特區依法執法，破壞香港繁榮穩定。

＊布林肯力促釋放被控媒體高層＊

　　美國國務卿布林肯回應《立場新聞》事件，認為中國和當地政府透過壓制獨立媒體，削弱香
港的可信度和生存能力，呼籲中國和香港當局停止針對香港的自由和獨立媒體，並立即釋放那些
被不公正拘留和指控的記者和媒體高層。歐盟外交事務發言人斯塔諾（Ｐｅｔｅｒ　
Ｓｔａｎｏ）稱，事件反映香港的傳媒自由遭進一步損害，指尊重人權及基本自由是《基本法》
和「一國兩制」的核心原則，而新聞自由就等於這些權利和自由的關鍵。
　　聯合國人權辦公室發表聲明指，對港府持續打壓公民空間，包括拘捕６名《立場新聞》人員
事件感到震驚，稱大家目睹香港的公民社會自由表達的空間急劇收窄。（ｃｌ）（ｚｚ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS30/12/2021
【FOCUS】商湯上市一鳴驚人　引領趨勢惟盈利成挑戰
財經熱話30/12/2021
三新股掛牌各領風騷　商湯曾急升逾兩成　專家點睇?
中國故事30/12/2021
【回顧展望－人仔硬淨】升浪已完？三大因素影響人幣走勢（附表列各大行明年預測）
中國故事30/12/2021
【回顧展望－人仔硬淨】貿易暢旺海量結匯湧　人幣中間價年漲2%
大行報告30/12/2021
【大行炒D乜】大和叫Buy　賭股買得過？
開市Good Morning30/12/2021
林家亨：港股明年受惠資金回流　商湯基本面優宜長揸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金