【國安立法】外交部駐港公署反對西方肆意抹黑香港警方依法執法

《經濟通通訊社３０日專訊》美加英澳多國及聯合國人權辦公室等，關注香港警方拘捕《立

場新聞》多名現任或前任董事和高層。外交部駐港特派員公署表示強烈不滿和堅決反對，批評是

罔顧是非曲直，對香港警方依法執法說三道四、肆意抹黑，正告外部干預勢力立即停止借新聞自

由之名，干擾特區政府依法施政，立即停止干涉香港事務和中國內政。



＊批評外部勢力利用新聞自由造謠生事＊



公署發言人表示，特區警方依法拘捕涉嫌串謀發布煽動刊物之人，是維護國家安全、捍衛香港

法治與社會秩序的正義之舉、正當之舉，香港各界人士拍手稱快，批評外部干預勢力一再惺惺作

態，頻頻拿香港司法公正和新聞自由造謠生事，敦促有關機構和無良政客認清事實，立即停止阻

撓特區依法執法，破壞香港繁榮穩定。



＊布林肯力促釋放被控媒體高層＊



美國國務卿布林肯回應《立場新聞》事件，認為中國和當地政府透過壓制獨立媒體，削弱香

港的可信度和生存能力，呼籲中國和香港當局停止針對香港的自由和獨立媒體，並立即釋放那些

被不公正拘留和指控的記者和媒體高層。歐盟外交事務發言人斯塔諾（Ｐｅｔｅｒ

Ｓｔａｎｏ）稱，事件反映香港的傳媒自由遭進一步損害，指尊重人權及基本自由是《基本法》

和「一國兩制」的核心原則，而新聞自由就等於這些權利和自由的關鍵。

聯合國人權辦公室發表聲明指，對港府持續打壓公民空間，包括拘捕６名《立場新聞》人員

事件感到震驚，稱大家目睹香港的公民社會自由表達的空間急劇收窄。（ｃｌ）（ｚｚ）

