【新冠肺炎】本港新增１２宗確診，７宗帶變種病毒

《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月３０日零時零分，本港

新增１２宗新冠肺炎確診，當中７宗涉及Ｎ５０１Ｙ＋Ｔ４７８Ｋ變異病毒株感染，３宗的變異

病毒株檢測結果待定，其餘２宗的病毒量不足以進行變異病毒株檢測。其中一名４６歲男患者（

個案１２６３２）居於大圍積輝街金禧花園１座，他於潛伏期在港曾居住、工作和到訪的地點已

納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測

。



＊大圍金禧花園１座患者中招＊



新增個案涉及９男３女，年齡介乎１至６１歲，分別由菲律賓、美國、英國、泰國和巴基斯

坦等地抵港。９人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性；

３人於檢疫期間確診，當中個案１２６２５是早前輸入個案（個案１２５９４和１２６０８）的

密切接觸者，於公立醫院確診。除了１歲男嬰外，其餘各人均曾接種疫苗，其中３人已打第三針

。



＊大圍患者在東華三院冼次雲小學工作＊



至於居於大圍的男患者於１２月１７日前往英國，離港前於１２月１６日進行的檢測結果呈

陰性。他從英國經芬蘭乘搭航班ＡＹ１０１於１２月２７日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣

本採集中心抽取樣本進行的２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陰性。根據從加強監測Ａ組指明地區

（高風險）抵港人士的規定，他在竹篙灣檢疫中心接受首四天檢疫，期間於１２月２８日的樣本

呈陽性。病人沒有病徵，Ｃｔ值大於３０。他在東華三院冼次雲小學工作，最後上班日期為１２

月１６日。

至今本港個案累計１２６３１宗（包括１２ ６３０宗確診個案和一宗疑似個案）。過去

１４天（１２月１６日至２９日）累計報告１２２宗個案。一宗為與輸入個案有流行病學關連的

個案，其餘均為輸入個案。



＊芬蘭航空、土耳其航空及宿霧太平洋航空禁飛兩周＊



另外，芬蘭航空營運於１２月２７日由芬蘭赫爾辛基飛抵香港的航班（ＡＹ１０１）有一名

乘客經抵港檢測確診及有兩名乘客未能符合第５９９Ｈ章指明的條件；土耳其航空營運於１２月

２８日由土耳其伊斯坦布爾飛抵香港的航班（ＴＫ０８３）有一名乘客經抵港檢測確診及有兩名

乘客未能符合第５９９Ｈ章指明的條件；及宿霧太平洋航空營運於１２月２９日由菲律賓馬尼拉

飛抵香港的航班（５Ｊ２７２）有三名乘客經抵港檢測確診。衞生署因此禁止上述航空公司從同

一地點抵港的客機在１２月３０日至明年１月１２日期間著陸香港。（ｃｌ）

