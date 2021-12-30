《日入而息》屯門地將設最低實用面積限制；政府收緊居屋轉售限制

《今天重點》

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下季屯門招標地設條款，最低實用面積２８０平方呎；黃偉綸表示下季私樓總供應５６８０伙，

全年供應２萬伙；設最低實用面積限制對市民買樓影響不大；重新招標的東涌商用地在條件上有

作出調整

林鄭稱明年引入最低住宅單位面積限制，下午交代詳情；輪候公屋逾１年可購綠置居，收緊居屋

轉售限制；林鄭料今年香港經濟增６﹒４％，貨物出入口強力反彈；目標明年就２３條立法展開

諮詢及討論工作；不評論立場新聞拘捕行動，西方政府官員言論踐踏法治；被問競逐連任，林鄭

稱提名期仍有一段距離

金管局表示二手樓交易支付新安排料最快半年後實施；金管局壓力測試結果：港銀在氣候變化衝

擊下仍能保持穩健

國泰表示將大幅調整現時至明年首季客運航班

本港新增１１宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，累計共８１宗；本港新增１２宗確診，７宗帶變種病毒

《立場新聞》及２前高層提堂，押後至明年２月再訊

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《即日市況》

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恒指高收２５點報２３１１２，科指升３點報５４７５

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒６２％企三千六，外資大舉流入

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《美元匯價》

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美匯初步支持位在９５﹒５０

歐元最新報１﹒１３０６╱０７，日圓最新報１１５﹒１４╱１７

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《公司業績》

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富一（０１４７０）半年虧損擴大至３１７﹒６萬元，

不派息

安踏體育（０２０２０）將於下月派付特別中期息每股

０﹒３元

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《公司資訊》

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智富資源投資（００００７）獲聯交所信納全部復牌條件均已達成，午後復牌

中國聯通（００７６２）委任唐永博為高級副總裁

小米（０１８１０）印度版ＭｉＰａｙ軟件獲登記批准

中國移動（００９４１）傳擬申請消費金融業務牌照

華夏文化（０１５６６）折讓１９％發行新股，抵銷債務及集資還債

商湯（０００２０）即使受美國打壓，未來仍會堅持研究原創技術

字節跳動在海南成立全資科技公司，經營範圍含軟件開發等

騰訊微信小程序明年２月起調用個人信息將需用戶授權

據報佳兆業（０１６３８）兩筆美元債到期，應付利息１﹒５４億美元

巨騰國際（０３３３６）購位於越南藝安省土地，涉約４３２２萬美元

中證國際（００９４３）將財政年度結算日由１２月底更改為６月底

瑞安房地產（００２７２）王穎獲委任為執行董事及行政總裁

亞視（００７０７）前主席鄧俊杰被指購股支票未兌現遭入稟追討，涉６０００萬元

宏基集團控股（０１７１８）附屬與景通企業訂貸款協議，涉１５００萬元

廣州農商銀行（０１５５１）擬向子公司門頭溝村行增資２﹒５億元人民幣

英皇國際（００１６３）附屬出售持有南安街地盤的附屬公司，涉６﹒８８億元

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《國企紅籌》

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中信資源（０１２０５）孫陽辭任執行董事兼副主席

中國誠通發展（００２１７）附屬訂售後回租協議，涉

９０００萬元人民幣

復旦張江（０１３４９）及子公司獲１９１２﹒７萬元

人民幣政府補助

中石化油服（０１０３３）間接控股境外子公司稅務處

罰達成和解

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《神州民企》

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汽車之家（０２５１８）被曝果斷裁員逾６００人，公司稱屬架構調整

陽光能源（００７５７）楊志達接任首席財務官、公司秘書等職務

金蝶（００２６８）與一心堂藥業簽署數字化戰略合作協議

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《中國要聞》

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生產入淡季，機構料本月官方製造業ＰＭＩ略跌至５０

首１１月全國新設外商投資企業逾４萬家，增２９％

商務部表示新版外資准入負面清單由３３條縮減至３１條；明年將加大吸引外資力度，促進消費

恢復；ＲＣＥＰ有利於擴大中國優勢產品出口；提高匯率風險中性意識，鼓勵銀行因企施策；今

年進出口料增逾２０％，明年外貿形勢嚴峻

傳２０２２年首批原油進口配額發放，按年跌約１１％

ＲＣＥＰ生效，商務部表示９０％以上貨物貿易將零關稅；ＲＣＥＰ元旦生效，最具發展潛力自

由貿易區正式落地

北京表示加快推進金融、汽車等領域開放政策落地

人行開展１０００億逆回購操作，淨投放９００億元；人行頒動產和權利擔保統一登記辦法，提

高融資效率；為房企項目併購營造良好融資環境，促行業出清

寧波表示生育多孩家庭買首套房公積金首貸額提２０萬元

銀保監表示五大行首１１月普惠小微貸款增速逾３７％

韓正與王瑞杰主持中新合作聯委會等四項合作機制會議

財政部表示明年暫免徵加工貿易企業內銷稅緩稅利息

高瓴旗下證券私募瓴仁基金突破百億元，歷時僅４個月

紫光集團債權人和股東表決通過重整計劃草案

外匯局表示截至９月末中國銀行業對外淨負債１８億美元；１１月中國服務貿易逆差５０億美元

國資委表示２０２５年央企可再生能源發電裝機比重過半

喜茶涉嫌廣告虛假宣傳被罰４５萬

市監總局局長表示反壟斷反不正當競爭監管亟須加強

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《寶島快訊》

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台股今日收官一度創新高，年漲２４％勢跑贏港股Ａ股

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《其他消息》

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前年７﹒２８上環衝突１５人暴動罪成，法官押後判刑

《立場新聞》、鍾沛權及林紹桐遭國安處落案起訴

《立場新聞》昨晚１１時移除網站及社交專頁內容

《立場新聞》無派代表出庭，鍾沛權林紹桐下午提堂

《立場新聞》英國分社宣布停運，楊天帥辭任分社主任

中聯辦表示立場新聞是披傳媒外衣的政治組織，警方執法不涉新聞自由

《香港獨媒新聞》宣布專頁停止運作

湯家驊建議警方列舉違法文章，避免市民轉載誤墮法網

特區政府批評外國政府及外媒惡意詆毀執法行動

陳朗昇稱若３個月內找不到新工作，將不能任記協主席

林鄭稱明年引入最低住宅單位面積限制，下午交代詳情；輪候公屋逾１年可購綠置居，收緊居屋

轉售限制；林鄭料今年香港經濟增６﹒４％，貨物出入口強力反彈；目標明年就２３條立法展開

諮詢及討論工作；不評論立場新聞拘捕行動，西方政府官員言論踐踏法治；被問競逐連任，林鄭

稱提名期仍有一段距離

金管局表示二手樓交易支付新安排料最快半年後實施；金管局壓力測試結果：港銀在氣候變化衝

擊下仍能保持穩健

黎棟國冀首年立法會會期完成２３條立法

外交部駐港公署反對西方肆意抹黑香港警方依法執法

財匯局發現核數師未能獲取必要證據，以支持償還金融負債收益計量

積金局表示繼續優化強積金投資，提醒毋須過份擔心短期市場波動

陳茂波稱有信心香港會孕育出更多優秀的創科獨角獸；歡迎覆檢委員會發表周年報告，料有助證

監會行使規管權力

科技園表示祝賀商湯在港上市，對本地創科前景充滿信心

深股通額度全日用７０億元，外資連續四日流入；滬股通額度全日用５３億，外資流入８１億創

近三周高

安永Ｍｔｅｌ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ奪１１個獎項

樂悠咭設四間臨時服務中心協助市民申請２元乘車優惠計劃

美聯表示華懋以１３﹒６８億元投得大埔滘住宅地，樓面地價符合預期

運輸署提醒市民專營巴士明年１月２日起調整票價

銀聯移動支付產品將拓展至全線電車，明年初擴至港鐵

除夕下午二時起蘭桂坊封路，輕鐵港鐵延長服務一小時

香港交易所慈善基金今年善款收益逾１﹒３８億元

中原估價指數ＣＶＩ向下逼近２０點，樓價或低位爭持

下季屯門招標地設條款，最低實用面積２８０平方呎

中原料最低面積限制令Ａ類單位一手成交佔比增至五成

黃偉綸表示下季私樓總供應５６８０伙，全年供應２萬伙；設最低實用面積限制對市民買樓影響

不大；重新招標的東涌商用地在條件上有作出調整

朱俊偉因監督缺失遭證監會禁止重投業界七個月

覆檢委員會過去一年覆檢證監會共６０宗個案並提出建議

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《大國博弈》

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王毅稱歐洲對華政策存認知分裂，中方冀開展坦誠對話

國防表示美２０２２年國防授權法案嚴重毒化兩軍關係

斥美國炒冷飯，中方制裁美前商務部長羅斯等五人

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《恒大困局》

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恒大（０３３３３）部分債券持有人尚未收到周二到期應付美元債利息

利嘉閣：向恒大．珺瓏灣追討３５５０萬元佣金，不排除申請清盤

據報恒大汽車（００７０８）首款量產車型恒馳５首車提前下線

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《新冠肺炎》

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本港新增１１宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，累計共８１宗

全國昨本土確診增１５６宗，西安續增百宗累計逾千宗

兩大變種毒株同時傳播，世衛警告疫情「海嘯」

南早表示香港取消內地以外航班機組人員豁免檢疫安排

國泰表示將大幅調整現時至明年首季客運航班

康文署轄下九個體育館自下周五起陸續向公眾重新開放

李克強稱部署做好春運防疫工作，防止一刀切

林鄭稱今年全力應對新冠疫情，明年需提升疫苗接種率

泰國現Ｏｍｉｃｒｏｎ超級感染組群，曼谷封娛樂場所

內地本港料快通關，消息：港府下令各部門隨時候命

外電表示墨西哥稍早將康希諾疫苗訂單削減逾一半

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