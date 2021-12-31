《油金掠影》油價連升七天，美債息下滑金價造好

《經濟通通訊社３１日專訊》美國原油、汽油和餾分油庫存持續下降。需求得以維持。儘管

如此，中國作為全球最大原油進口國下調２０２２年第一批原油進口配額，比去年同期的配額低

１１％，限制了產量的漲幅。布蘭特期油上漲０﹒０９元（美元．下同），報每桶７９﹒３２元

。紐約期油上升０﹒４３元，報每桶７６﹒９０元。

沙特阿拉伯國王薩勒曼強調，於１月４日舉行的ＯＰＥＣ＋會議所制定的協議，對石油市場

的穩定十分重要。消息指，因Ｏｍｉｃｒｏｎ對需求的擔憂，屆時該會議將維持現行每月小幅增

產決定。



＊新年假期前美債息下滑，國際金價造好＊



元旦假期在即，金市交投淡靜，金價在１８００美元水平波動，１０年期美國公債收益率從

１２月的高位回落，降低了持有黃金的機會成本。可是，據中國銀行分析師王剛表示，金價在疫

情和通脹之間反覆拉扯，價格走勢暫時看不出方向。現貨金升０﹒５％至每盎司１，

８３１﹒１６美元。紐約期貨上漲０﹒５％，報每盎司１，８１４﹒１０美元。

其餘貴金屬方面，白銀上升０﹒８％，報每盎司２２﹒９８美元，鉑金跌０﹒６％至報每盎

司９６１﹒９４美元，鈀金上漲０﹒１％至每盎司１，９８４﹒３１美元。（ｈｌ）

