《運籌帷幄－梁業豪》狼始終都會來

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬顯著

向淡。來到港股最後半日交易日，亦為１２月份場外股票期權到期日，兼基金季結日、年結日，

大家對過去一年於港股市場內的投資成績感到滿意嗎？相信絕大部分散戶都不會感到滿意。確實

是有些時候於某隻股票身上很容易獲利，但其後卻因國策改變而轉盈為虧。若大家本年也曾有這

個不愉快的經歷，也許已經從中吸取了教訓，不再迷信股價可以長升不跌的神話。

坦言，站在散戶投資者的立場，見到股價於過去一段長時間內持續上升，每次出現的調整都

只屬細小而短暫，自然不願意貿然沽貨離場，想避免錯失多獲利潤的機會。在股票市場內，也會

有「狼來了」的故事；最重要的，是狼始終都會來。當然，狼真正來臨的時候，大部分投資者是

不會相信的。看來，大家來年要做個成功者的話，便須先找出辨別狼的真偽的方法，及早走避。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

