《新股上市》稀土股金力永磁科技開招，入場費約８１４１元

《經濟通通訊社３１日專訊》金力永磁科技（０６６８０）在港上市，全球發售約

１﹒２５５億股，國際及香港發分別佔九成及一成，今日起至下周五（１月７日）中午公開招股

，招股價３３﹒８元至４０﹒３元，一手２００股「入場費」為８１４１﹒２３元。該股１月

１４日掛牌，聯席保薦人中信証劵及法巴。

金力永磁技為內地高性能稀土永磁材料生產商，招股書引述弗若斯特沙利文的資料，集團在

２０２０年高性能稀土永磁材料產量的市場份額約１４﹒５％，排名世界第一。

金力永磁引入５名基石投資者，合共認購２１﹒６５億元股份，假設發售價３７﹒０５元（

即招股價中位數），共認購５８４３﹒０８萬股，相當全球發售Ｈ股約４６﹒５７％及緊隨全球

發售完成總股本約７％。５名基石投資者包括中國國有企業混合所有制改革基金、華潤集團旗下

ＣＲ Ａｌｐｈａ投資公司、ＨＨＬＲ Ｆｕｎｄ、中信股份（００２６７）及保誠

（０２３７８）合資的中信保誠人壽保險，以及中白產業投資基金、

假設每股發售價３７﹒０５元，金力永磁集資淨額約４４﹒３９５億元，當中３５％用於建

設寧波生產基地；約２５％於２０２３年年底前用於潛在收購，以擴展全球產業鏈佈局；約

２０％用研發；約１０％用於償還貸款；餘下約１０％用作營運資金及一般公司用途。（ｍｈ）

