【回顧展望－有板你睇】恒指全年虎頭蛇尾，來年首季有咩危機？

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒３１日報道》疫情肆虐、監管風暴、中美關係等種種不

明朗因素，充斥整個２０２１年，令港股表現疲弱。雖然在除夕「收大禮」，高收２８５點，都

叫「好頭好尾」，惟全年跌３８３３點，跌幅達一成四，跑輸全球主要股市。疫情未穩，監管相

信繼續狠，熱炒的新能源板塊亦可能有暗湧，港股來年首季還值不值得追捧？



＊化學製品及石油板塊表現較佳＊



根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，化學製品類行業股票表現最好，年內升６３﹒０７％。內

地過去一年多個行業響應「碳中和」發展大局，有份從事有機矽原料開發業務的化工股東岳

（００１８９）下半年開始落鑊，股價最高炒起逾三倍，最終全年升１０２﹒３３％，收報

１２﹒１６元。

石油板塊是表現第二佳的行業，年內升５４﹒３５％。年內國際原油價格進一步攀升，疫情

導致供應鏈受阻，原油供應亦持續不穩，ＯＰＥＣ＋供應未能應付急速的原油需求復甦，油價一

度突破每桶８０美元水平，本港油股亦受惠，中石油（００８５７）成為全年最佳表現藍籌股，

升６２﹒３８％，收報３﹒４７元；中海油（００８８３）升２１﹒１２％，收報８﹒０３元；

中石化（００３８６）升１６﹒３１％，收報３﹒６３元。



＊科技股慘淡，阿里大瀉四成四＊



科技板塊非常慘淡，多間企業受監管規限打擊，多次遭罰款及約談，第三季業績大不如前。

當中，俗稱「ＡＴＭＸＪ」五隻較多人關注的阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、

美團（０３６９０）、京東（０９６１８）及小米（０１８１０）按年齊跌。由於他們在恒指佔

比甚高，可謂港股疲弱的「元兇」。

其中，阿里巴巴今年「頭頭碰著黑」，先有螞蟻集團在上海科創板及港股暫緩上市，及後遭

市管局以實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，最終罰款１８２﹒２８億元人民幣，種種不

利消息拖累股價按年大跌４８﹒８８％，為表現第二差藍籌股。騰訊及美團均遭罰款，按年分別

挫１８﹒７８％及２３﹒４９％。近日出新手機的小米，以及「雙１１」銷情理想的京東，按年

亦跌４３﹒０７％及１９﹒８８％。



＊恒大風暴吹倒內房內險股＊



另一個較受關注的是內房股。中央去年公布「三條紅線」政策，有意縮小房地產泡沫。不料

，今年中國恒大（０３３３３）觸及紅線，並爆發債務危機，引起的連鎖效應非常大。

觸發事件的中國恒大按年急瀉８９﹒１８％，同系的恒大汽車（０３３３３）、恒大物業

（０６６６６）亦分別瀉８８﹒３４％及１９﹒１％，恒騰（００１３６）相信亦因此而遭恒大

賣走套現。其他內房股普遍向下，近期巨額出售滬杭項目的融創中國（０１９１８）按年挫

５５﹒８％，遭追６億美元債的奧園（０３８８３）按年更挫７８﹒７２％。反而兩隻有國資背

景的中海外（００６８８）及潤地（０１１０９）在這場風暴中企穩，按年分別升１７﹒７３％

及７﹒６１％。

恒大打開內房風暴的「潘朵拉盒子」，連環掀出資金鏈危機，多隻內險股受投資內房拖累。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，保險板塊表現最差，年內跌２１﹒６３％。尤以平保

（０２３１８）投資華夏幸福失利，導致股價持續尋底，按年跌３９﹒１５％，報５６﹒１５元

。其餘內險股一同捱沽；國壽（０２６２８）按年跌２０﹒８９％，收報１２﹒９２元；太保

（０２６０１）跌２６﹒５１％，收報２１﹒１５元。



＊車股受惠特斯拉屢創新高＊



汽車板塊本年以新能源汽車股當道，美股特斯拉股價不斷創新高，市值更破萬億美元。內地

新能源汽車銷量按月以倍數增長，刺激新能源汽車股持續走高。年內行業龍頭比亞迪

（０１２１１）屢破高位，更曾突破３００元，全年升３１﹒３２％，收報２６６﹒６元。其餘

新能源汽車股亦普遍造好，長汽（０２３３３）升３﹒４８％，報２６﹒８元；小鵬汽車

（０９８６８）升２４﹒８７％，報１８６﹒３元；理想汽車（０２０１５）升７﹒０７％，報

１２２﹒７元，但吉利（００１７５）跌１９﹒０１％，收報２１﹒３元。



＊能耗雙控政策出台，電力股發起電來＊



中央政府一年來推行「能耗雙控」政策，限制煤礦產量，動力煤期貨價格不斷炒高，期間疫

情放緩導致發電需求急升，電價同步走高，電力股獲追捧；按年潤電（００８３６）升

２３９﹒２３％，收報２６﹒１元；中國電力（０２３８０）跌２４９﹒０７％，收報５﹒２５

元；大唐新能源（０１７９８）升２０３﹒２１％，收報３﹒５９元；龍源電力（００９１６）

升１３８﹒６０％，收報１８﹒２元。



＊醫藥股弱過藥煲，阿里健康最殘＊



醫藥股今年「藥力」大減，中央宣布將推進藥品集中採購和使用，包括擴大集中採購和使用

藥品的品種範圍，而部分生物技術（ＣＲＯ）企業多次遭北水看淡，令醫藥股走勢雪上加霜。

阿里健康半年轉蝕逾２億，累跌７１﹒２２％，為按年表現最差藍籌。藥明生物

（０２２６９）及中生製藥（０１１７７）表現亦一般，按年分別跌９﹒９７％及２６﹒６１％

。不過，部分醫藥股仍有輕微支持，石藥集團（０１０９３）、藥明康德（０２３５９）及百濟

神州（０６１６０）分別升９﹒１５％、７﹒０３％及２﹒５５％。



＊新能源未必受熱捧，遊戲股或收復失地＊



新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ繼續蔓延，世衛秘書長譚德塞警告，新變種病毒對目前疫苗或

許具有完全抗藥性，為疫情增添變數。此外，市場預期中概股陸續回流香港上市，惟中央仍有機

會針對不同企業採取監管措施，海外投資者未必願意投資中概股，再加上聯儲局即將加快「收水

」步伐，推進加息，未有重大利好消息帶動下，港股來年首季可能會延續頹勢。

板塊方面，２０２１年國家主力部署「碳中和碳達峰」兩大策略，大推新能源發電及減少燒

煤，惟導致煤價及電價不斷上升，早前《人民網》報道，提及於能源轉型過程中，要協調好供應

和需求。文章更加提到：「新能源的發展和消費總量也要進行適度控制，超前發展風電、太陽能

發電也不符合電力系統安全穩定運行的要求」。故來年首季起新能源板塊的追捧或會減弱，但長

線仍值得持有。

此外，有傳內地暫停審批遊戲版號，同時限制未成年人打機時間，科網股及遊戲股受壓。但

近日多項消息顯示，針對科網的監管開始放鬆，有指遊戲版號亦逐步重新審批，來年遊戲股或會

收復部分失地。

