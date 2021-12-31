【外圍經濟】南韓１２月ＣＰＩ按年升３﹒７％，料央行續加息

《經濟通通訊社３１日專訊》南韓１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升３﹒７％，是連
續第３個月達３％以上，符合經濟學家預測。今年通脹平均達２﹒５％，高於央行２％的目標。
交通費、飲食、住宿開支是推高ＣＰＩ的主要因素。不計能源和食物，核心ＣＰＩ按年升
２﹒２％，前值１﹒９％。南韓上月ＣＰＩ升３﹒８％，是該國１０年來最大升幅。央行年內已
加息兩次，料會在明年進一步加息。（ｊｆ）
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