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31/12/2021 15:52

【外圍經濟】疫後需求回升，日本杜松子酒出口量大增

　　《經濟通通訊社３１日專訊》日本繼威士忌暢銷後，杜松子酒近年出口亦大增。據日媒報道
，今年１至１０月出口額達２５﹒６６億日圓（約１﹒７６億港元），超過２０１９年創下最高
紀錄的２２﹒８３億日圓（約１﹒５５億港元）。
　　報道指，日本杜松子酒的出口最初於２０１６年開始增長，三得利烈酒公司自２０１７年起
，推出櫻花或香橙等日本口味的精釀杜松子酒ＲＯＫＵ，２０２０年受新冠疫情影響下跌，今年
再度上升。（ｊｆ）

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