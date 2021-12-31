【外圍經濟】疫後需求回升，日本杜松子酒出口量大增

《經濟通通訊社３１日專訊》日本繼威士忌暢銷後，杜松子酒近年出口亦大增。據日媒報道

，今年１至１０月出口額達２５﹒６６億日圓（約１﹒７６億港元），超過２０１９年創下最高

紀錄的２２﹒８３億日圓（約１﹒５５億港元）。

報道指，日本杜松子酒的出口最初於２０１６年開始增長，三得利烈酒公司自２０１７年起

，推出櫻花或香橙等日本口味的精釀杜松子酒ＲＯＫＵ，２０２０年受新冠疫情影響下跌，今年

再度上升。（ｊｆ）

