《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶先發制人

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

非必需性消費業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為網易（０９９９９）、小鵬汽車（０９８６８）與農夫山泉（０９６３３），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選頤海國際（０１５７９）、藍月亮（０６９９３）與海螺創業（００５８６）。

今天（３１日）港股只得半個交易日，由於１２月份期外股票期權到期，大家須提防即市會

呈波動。大市已經跌了很長的時間，相信不少中長線投資者都部署好發動反攻，現只等待一個可

令大市顯著揚升的因素出現。恒指期貨陰陽燭小時圖上，今早價位裂口高開，證明好友大戶不怕

美指期貨顯著向淡的走勢，先發制人，令對手於半日不敢進攻。對短期後市而言，這屬於非常利

好的現象，因於顯著利淡的環境下，大戶買家急不及待入市，代表他們認為港股即使仍未見底，

亦已離底不遠。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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