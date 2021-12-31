【虛幣世界】比特幣近四萬七反彈，買入信號顯現

《經濟通通訊社記者李皆穎３１日報道》由於元旦日開始臨近，市場節日氣氛濃厚，交易場

的成交量明顯減少，比特幣仍維持在四萬七美元附近，根據Ｔｏｍ ＤｅＭａｒｋ的ＴＤ

Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ模型顯示，比特幣開始現買入信號，但由於每日隨機指標並未確認短期超

賣狀況，因此未能最終確認。

總結全年，比特幣雖然累積逾倍升幅，而十月美國更批准其相關ＥＴＦ落地，使比特幣價格

升至六萬九美元的歷史高位，但由於市場槓桿極高且期權行使價較低，使現貨價格被推低至約四

萬七美元附近。

虛擬貨幣價格下跌後，於亞洲時段輕微反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報

４６９１３﹒１３元（美元．下同），跌０﹒４４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報

３６９７﹒０４元，跌０﹒３３％；艾達幣報１﹒３４４元，跌１﹒１０％；瑞波幣報０﹒８３

元，跌０﹒３０％。



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