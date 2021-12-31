  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/12/2021 08:47

【虛幣世界】比特幣近四萬七反彈，買入信號顯現

　　《經濟通通訊社記者李皆穎３１日報道》由於元旦日開始臨近，市場節日氣氛濃厚，交易場
的成交量明顯減少，比特幣仍維持在四萬七美元附近，根據Ｔｏｍ　ＤｅＭａｒｋ的ＴＤ　
Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ模型顯示，比特幣開始現買入信號，但由於每日隨機指標並未確認短期超
賣狀況，因此未能最終確認。
　　總結全年，比特幣雖然累積逾倍升幅，而十月美國更批准其相關ＥＴＦ落地，使比特幣價格
升至六萬九美元的歷史高位，但由於市場槓桿極高且期權行使價較低，使現貨價格被推低至約四
萬七美元附近。
　　虛擬貨幣價格下跌後，於亞洲時段輕微反彈，據經濟通據數顯示，比特幣現報
４６９１３﹒１３元（美元．下同），跌０﹒４４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報
３６９７﹒０４元，跌０﹒３３％；艾達幣報１﹒３４４元，跌１﹒１０％；瑞波幣報０﹒８３
元，跌０﹒３０％。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ


又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/12/2021
【虛幣世界】比特幣近四萬七反彈，買入信號顯現
香港要聞30/12/2021
【賣地計劃】下季推屯門地限單位最細280呎　全年度私樓供應2萬伙
中國故事30/12/2021
《神州經脈》西安確診連日破百　滬指返三千六　外資流入見三周高
FOCUS30/12/2021
【FOCUS】商湯上市一鳴驚人　引領趨勢惟盈利成挑戰
財經熱話30/12/2021
三新股掛牌各領風騷　商湯曾急升逾兩成　專家點睇?
中國故事30/12/2021
【回顧展望－人仔硬淨】升浪已完？三大因素影響人幣走勢（附表列各大行明年預測）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金