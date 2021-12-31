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即市新聞

31/12/2021 09:22

《異動股》中概股高開，嗶哩嗶哩飊一成二，阿里巴巴、百度升９％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中概股回升，嗶哩嗶哩（０９６２６）現價升１１﹒７８％，
報３７２元，該股成交約５萬股，涉資１７９１萬元，盤中高見３７２元，最低見３７２元；阿
里（０９９８８）升８﹒７４％，報１１９﹒５元；百度（０９８８８）升８﹒６９％，報
１４５﹒１元；騰訊（００７００）升４﹒１９％，報４６２元。
　　隔晚美股雖然掉頭下跌，但多隻中概股表現強勁，蔚來汽車、嗶哩嗶哩及百度都反彈超過一
成，阿里巴巴及網易同樣造好。
　　現時，恒生指數報２３５５３，升４４１點或升１﹒９１％，主板成交１９﹒９４億元。國
企指數報８２８３，升１８７點或升２﹒３１％。恒生科技指數報５６９３，升２１７點或升
３﹒９８％。
　　即月期指新報２３４９８，升３５６點，低水５６點。即月國指期貨報８２７９，升１５７
點，低水５點。即月科指期貨新報５７１３，升２３４點，高水１９點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　３７２元　升１１﹒７８％
　　阿里（０９９８８）　　　１１９﹒５元　　升８﹒７４％
　　百度（０９８８８）　　　１４５﹒１元　　升８﹒６９％
　　騰訊（００７００）　　　　　４６２元　　升４﹒１９％
　　美團（０３６９０）　　　２２８﹒８元　　升４﹒７６％
　　京東集團（０９６１８）　　　２７５元　　升５﹒８５％
　　微博（０９８９８）　　　２３８﹒２元　　升５﹒６８％
　　網易（０９９９９）　　　１６２﹒１元　　升６﹒９３％
　　理想汽車（０２０１５）　１２３﹒９元　　升７﹒８３％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　１９１元　　升９﹒６４％
　　攜程（０９９６１）　　　１９０﹒７元　　升６﹒８９％
　　百濟神州（０６１６０）　１６０﹒１元　　升２﹒７６％
　　再鼎醫藥（０９６８８）　　　５０７元　　升３﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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