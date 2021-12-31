《午市前瞻》中概股粉飾櫥窗拉升恒指，專家指２３８００見阻力

《經濟通通訊社３１日專訊》恒生指數半日市收報２３３９７，升２８５點或１﹒２４％，

主板成交５７６﹒２億元。恒生中國企業指數報８２３６，升１３９點或１﹒７３％。恒生科技

指數報５６７０，升１９５點或３﹒５７％。



＊溫鋼城：最樂觀見２４３００但機會細＊



恒指受美股中概逆市抽升帶動，今早高開超過４００點。ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ

Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》直指中概股升幅大有粉飾櫥窗之用，不排除早

前有基金表現較差，現時大舉趁低吸納。恒指即市支持位在２３８００，下周最樂觀情況可望挑

戰５０天線約２４３００，但機會較細。

溫鋼城預期美股中概經歷急升後，下周開首將面臨較大回吐壓力，港股或「成也美股，敗也

美股」。他指，據今年走勢來看，恒指從低位反彈千多點後便見頂，故料下周恒指將見回調壓力

。

中藥股近期於Ａ股市場備受追捧，港股相關股份跟升，今日又見升勢；溫鋼城指中藥股未來

需要觀望是否能將藥材的價格升幅轉為盈利，故短線仍然可以跟炒，持貨者可先持有，但中長線

不太樂觀，若從高位回調超過一成便應離場。（ｈｃ）

