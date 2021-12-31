《美元走勢－羅明立》歐元重上１﹒１４前可維持高沽策略

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒１１ １１５﹒１３ １１５﹒０２

歐元╱美元 １﹒１３１１ １﹒１３２９ １﹒１３０８

英鎊╱美元 １﹒３４９８ １﹒３５０６ １﹒３４９４

美元╱瑞郎 ０﹒９１４５ ０﹒９１４７ ０﹒９１３５

美元╱港元 ７﹒７９６７ ７﹒７９８６ ７﹒７９４５

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《美元走勢》美國衛生專家周四（３０日）警告國民，要為未來幾周疫情可能出現嚴重混亂

情況做好準備，因為新變種病毒確診數字持續上升，對醫療系統、學校等將做成影響。統計顯示

，美國單日新增病例七天均值超過２９萬例，連續第二天創下紀錄新高。數據方面，美國上周初

次申領失業救濟人數降至１９﹒８萬人，好過預期。

美匯繼續９６附近窄幅波動，有歐洲央行管理委員指，央行正接近２％的中期通脹目標，如

果物價持續上升，央行更可能需要加快撤回刺激措施。歐元昨日回落到１﹒１３附近見支持，預

期今日（３１日）應變動不大，重上１﹒１４前可維持高沽策略。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６５ １﹒１２５０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７２６０ ０﹒７１６０ ０﹒７３００

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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