恒指公司：被動式追蹤恒指系列產品資產管理總值達４３８億美元

《經濟通通訊社３１日專訊》恒生指數公司公布２０２１年總結報告，受到中國內地監管不

確定性和審查收緊的影響以及美聯儲加快縮減買債步伐所引起的擔憂，港股在２０２１年錄得負

面表現。恒生指數及恒生中國企業指數分別下跌１４﹒１％及２３﹒３％，而恒生科技指數則下

跌３２﹒７％。

恒指波幅指數及恒生國指波幅指數在７月飆升至高點，因投資者憂慮政府的監管將令教育、

房地產以及科技行業股票受壓。但投資者認為與２０２０年相比，今年港股的風險大幅減低。

在恒生綜合指數中，小型股下滑１０﹒１％，領先大型股（－１６﹒６％）及中型股（－

１２﹒２％）。在恒生綜合指數的行業指數中，能源業表現出眾，錄得２０﹒５％的漲幅；資訊

科技業則是表現最差的行業（－３２﹒３％）。

恒指ＥＳＧ指數及恒生國指ＥＳＧ指數在根據可持續發展評分對恒指和國指成份股進行權重

調整後，與恒指和國指相比表現更佳。恒生ＥＳＧ ５０指數表現分別跑贏恒指ＥＳＧ指數及恒

生國指ＥＳＧ指數２﹒１ 及１４﹒２ 個百分點。

在恒生大中型股單一因子指數系列內，表現較佳的指數為股息率（全選和智選分別為－

１１﹒６％及－１２﹒３％）。截至１２月３０日，被動式追蹤恒生指數系列的產品的資產管理

總值約４３８億美元。與恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數掛鈎的交易所買賣產品的

資產管理分別約２１０億美元、４４億美元和５７億美元。（ｃｗ）

