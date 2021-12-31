【新冠肺炎】國泰航空（２９３）暫停所有長途貨運航班七天

《經濟通通訊社３１日專訊》國泰航空（００２９３）表示，鑑於駐港貨機機組人員的檢疫

要求進一步收緊，國泰貨運即時暫停所有長途貨運航班，以及只載貨客機航班，為期七日至１月

６日。

暫停的長途貨運航班包括跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜等。

國泰將與顧客跟進紓緩暫停航班帶來的影響，亦會與相關持份者商議就１月６日後的航班計

劃，並會盡快公布。（ｃｌ）

