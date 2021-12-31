【新冠肺炎】英國航空因疫情防控，取消明年３月前來往香港航班

《經濟通通訊社３１日專訊》據《彭博》引述消息人士指，因疫情防控，香港進一步收緊機

組人員檢疫措施，以遏制變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的蔓延，英國航空取消明年３月前來往香港航

班。

根據該航空公司網站，最早一班從倫敦前往香港航班為３月１日，英航早前因員工確診，

１１月底曾停飛香港。（ｈｙ）

