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31/12/2021 14:53

【新冠肺炎】駐港貨機人員明天起酒店檢疫期延長至七天

　　《經濟通通訊社３１日專訊》運房局公布，因應全球及本地疫情的最新發展，香港政府已收
緊駐港機組人員的檢疫安排。所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需要入住指定檢疫酒店三天
的駐港貨機機組人員，由明年１月１日凌晨零時起，在返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得
第七天的核酸檢測陰性結果。他們在離開指定檢疫酒店後，仍要在其醫學監察期間接受多次的定
期核酸檢測，以持續監察他們的健康狀況。有關措施有助進一步保障公共衞生。
　　政府發言人表示，香港航空服務對市民日常生活、社會運作及經濟非常重要。作為應急方案
，政府會批准和支援更多的貨運包機運作，亦已敦促本地航空公司加強對閉環式運作的管理，並
落實緩減運力影響的一切可行措施。

＊個別機組人員違規須嚴肅跟進＊

　　政府又指，有關航空公司已按政府要求，對涉及駐港機組人員確診個案進行全面及深入的調
查，並盡快提交詳細報告。對個別機組人員的違規行為，政府表示遺憾，並責成有關航空公司嚴
肅跟進。政府亦要求航空公司必須採取有效的措施，確保其機組人員嚴格遵守防疫安排下的相關
規定，防止違規行為再次發生。（ｈｙ）

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